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В МИД РФ заявили о готовности «подставить плечо» Минску в случае санкций

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Москва готова «подставить плечо» Минску, в случае если Евросоюз ужесточит санкции в отношении Белоруссии из-за миграционного кризиса. Об этом в четверг, 11 ноября, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин.

Позади — Минск: как живут беженцы на границе Белоруссии и Польши
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«Белорусским друзьям мы всегда подставим плечо», — сказал он «РИА Новости».

Помимо этого дипломат напомнил, что глава МИД России Сергей Лавров после переговоров со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем говорил о «бессмысленности и беспочвенности» санкций.

Ранее в этот день член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Петр Быстрон в беседе с «Известиями» отметил, что санкции в отношении Минска на фоне миграционного кризиса абсурдны.

11 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности перекрыть газ, поступающий в Европу через транснациональный магистральный экспортный газопровод «Ямал–Европа». Он назвал этот шаг ответом на пятый пакет санкций, который может принять Евросоюз в отношении Минска.

Накануне Польша направила Белоруссии предупреждение о возможном полном закрытии границы в том случае, если Минск не прекратит «гибридную войну на границе».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 10 ноября подчеркнул, что Евросоюз должен обсудить блокаду полетов в Белоруссию из стран Ближнего Востока. Он добавил, что Польша настаивает на введении санкций в отношении авиакомпаний, в том числе белорусских, которые Варшава считает причастными к перевозке мигрантов.

Также в среду стало известно, что в Брюсселе обсуждают возможность введения санкций против авиакомпании «Аэрофлот» в рамках нового пакета ограничительных мер против Белоруссии. Меры также могут затронуть турецкого национального авиаперевозчика Turkish Airlines.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.

По данным погранкомитета Белоруссии на 11 ноября, на границе собралось порядка 2 тыс. мигрантов. Минск категорически отвергает обвинения в создании кризиса, указывая, что именно действия ЕС привели к коллапсу. Кроме того, польская сторона стянула к границе военных, а также оказывает давление на мигрантов, в том числе к ним не допускают представителей гуманитарных организаций и СМИ.

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