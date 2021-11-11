«Аэрофлот» выразил готовность ввести QR-коды для полетов

Российская авиакомпания «Аэрофлот» технически готова к введению системы QR-кодов при перелетах. Об этом 11 ноября сообщил официальный представитель перевозчика Михаил Демин.

«Если соответствующий закон будет принят, то нововведение, связанное с необходимостью проверки дополнительных документов, будет реализовано. «Аэрофлот» технологически к этому готов: мы предварительно прорабатывали подобные варианты. Обеспечение новых нормативов законодательства технологически реализуемо, внедрение займет какое-то время, но это достаточно короткие сроки», — сказал он ТАСС.

Ранее в этот день РБК со ссылкой на источники сообщил, что правительство разрабатывает два законопроекта, касающихся введения QR-кодов.

Первый предусматривает поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Уточнялось, что мера носит временный характер в связи со сложной ситуацией с коронавирусом, а решение о введении QR-кодов будут принимать главы регионов.

Второй законопроект изменит Воздушный кодекс и устав железнодорожного транспорта. На междугородных и международных рейсах введут обязательные QR-коды о прививке, о перенесенном заболевании или документально подтвержденный медотвод.

В оперативном штабе по борьбе с инфекцией подтвердили, что соответствующие законопроекты разрабатываются.

В авиакомпании Utair указали, что прорабатывают разные сценарии и форматы контроля QR-кодов, чтобы сделать систему проверки быстрой и удобной для пользователей.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург 11 ноября положительно оценил идею правительства о введении QR-кодов. Он выразил мнение, что такая мера позволит не допустить распространения новых штаммов коронавируса.

Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Государственной думы Леонид Огуль в беседе с «Известиями» также выступил в поддержку инициативы по введению QR-кодов для входа в магазины и поездок на транспорте. Остановить распространение коронавируса поможет только массовая вакцинация, соблюдение масочного режима и социальной дистанции, подчеркнул депутат. Также он отметил необходимость внимательно оценить и использовать дополнительные меры, если они будут предложены.

В России продолжается вакцинация граждан от коронавируса. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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