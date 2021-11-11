Врач развеяла миф о пользе алкоголя для здоровья

Достоверных данных, говорящих о том, что употребление алкоголя, даже в умеренном количестве, может приносить для здоровья пользу, не существует. Об этом в четверг, 11 ноября, рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиники» Дарья Сергеева.

По словам специалиста, в небольших количествах (в пересчете на чистый этанол — 12 мл для женщин и 24 мл для мужчин) человеческий организм способен усвоить, переработать и вывести спиртное без негативных последствий. Однако данных о том, что алкоголь может приносить пользу здоровью, не существует, подчеркнула врач.

«Алкоголь вызывает обезвоживание и повышение артериального давления у здоровых людей, а у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями может приводить к развитию гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Сочетание алкоголя с любыми лекарственными препаратами крайне опасно и может привести к серьезным осложнениям», — сообщила Сергеева.

По ее словам, также бытует мнение о том, что алкоголь в небольших дозировках полезен тем, что расширяет кровеносные сосуды. Кардиолог добавила, что исследование на этот счет действительно проводилось.

«Согласно полученным результатам, у людей, которые вообще не употребляют алкоголь, риски инфаркта якобы больше, чем у тех, кто немного выпивает. Однако это исследование достаточно спорное и к нему до сих пор остается много вопросов», — подчеркнула врач.

Факт того, что употребление алкоголя способно привести к гипертонии, спазму коронарных сосудов и аритмии, не вызывает никаких вопросов, отметила кардиолог. Для профилактики головных болей Сергеева посоветовала пить достаточное количество воды, поддерживать физическую активность, побольше гулять на свежем воздухе, следить за осанкой и избегать психоэмоциональных перегрузок.

28 октября заведующая отделением КДЦ «МЕДСИ на Солянке», врач-невролог Изета Елоева рассказала, что некоторые предупреждающие знаки при головной боли могут быть поводом для срочного обращения к врачу. Опасными для здоровья, по словам невролога, могут оказаться и длительные головные боли, например ежедневные в течение месяца.

Также следует обратиться к врачу, если изменился привычный характер головной боли, например, из «тупой» она стала «острой», из кратковременной — продолжительной или изменила свое местоположение.