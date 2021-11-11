Грудинин проиграл суд по оценке своих акций

Арбитражный суд Московской области 11 ноября отказал предпринимателю Павлу Грудинину в удовлетворении иска об оспаривании оценки принадлежащих ему акций ЗАО «Совхоз имени Ленина».

Основанием для иска стало вступившее в силу решение суда о взыскании с Грудинина 1 млрд 66 млн рублей в пользу ЗАО «Совхоз имени Ленина» за причиненный ущерб предприятию. Он отказался выполнять решение суда, в связи с этим в отношении предпринимателя было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого судебные приставы провели оценку акций «Совхоза». Ценные бумаги пойдут на погашение долга.

Оценщики поставили начальную цену на пакет из 974 391 акций Павла Грудинина в размере 630 млн рублей. Предприниматель настаивает на сумме 4,8 млрд рублей.

Ранее, 24 июля, ЦИК РФ принял решение об исключении Грудинина из списка КПРФ после того, как его бывшая супруга Ирина Грудинина в письме в ЦИК указала, что он до сих пор владеет долей в иностранном офшоре. Адвокаты жены предпринимателя отмечали, предприниматель хочет получить депутатскую неприкосновенность, в том числе для усиления давления на экс-супругу.

Об иностранных счетах и 1/3 доли Грудинина в компании Bontro Ltd стало известно во время президентских выборов в 2018 году. Эта информация частично подтвердилась, но после проведения голосования бизнесмен заявил, что свою долю якобы продал.

30 октября 2018 года акционеры предприятия потребовали взыскать с Грудинина реальный ущерб в размере около 1,1 млрд рублей. 31 января 2019-го акционеры подали новый иск в размере 1 млрд рублей за упущенную выгоду. По их мнению, ущерб был причинен сделкой по внесению совхозом в уставный капитал ООО «ТТ Девелопмент» в 2008 году двух земельных участков рыночной стоимостью около 1,1 млрд рублей.

Истцами по делу выступили Иван, Тамара и Ольга Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины и Нина Солодовникова. Позже к ним в качестве соистца присоединилась бывшая жена Грудинина Ирина. Трое детей, двое из которых еще несовершеннолетние, привлечены как третьи лица. Также третьим лицом выступает еще один акционер совхоза, Александр Федоров.

ЗАО «Совхоз имени Ленина» — многопрофильное российское предприятие, производящее сельскохозяйственную продукцию. Расположено в поселке Совхоз имени Ленина. С 1995 года его директором является Павел Грудинин.