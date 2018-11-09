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Акционеры «Совхоза имени Ленина» подали иск к Грудинину на 1 млрд рублей

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Иск к директору подмосковного ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павлу Грудинину о взыскании 1,1 млрд рублей подали шесть акционеров предприятия. Также они требуют компенсации за упущенную выгоду в размере 1 млн рублей.

Истцы — акционеры Иван, Тамара и Ольга Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины и Нина Солодовникова. Их заявление зарегистрировано 30 октября, но оставлено без движения до 29 ноября, так как срок доверенностей, выданных юристу на представление в суде Солодовниковой и Александром Ерошкиным, истек, сообщает «РИА Новости».

Сумма иска совпадает с ценой двух земельных участков, сделку о передаче которых суд отменил в сентябре. Однако данных о том, связан ли нынешний иск с тем процессом, у журналистов нет, отмечает агентство.

Сам Грудинин заявил, что документов по иску пока не получал, пишет ТАСС. Он подчеркнул, что по закону документ сначала должен быть предъявлен акционерному обществу, чтобы другие акционеры при желании могли его поддержать, но этого не произошло. Он добавил, что знает имена заявителей только из телевизионных сюжетов и они владеют в общей сложности 0,45% акций сельхозпредприятия.

Ранее глава «Совхоза имени Ленина» говорил, что у него 44% акций предприятия. Все эти акции арестованы в рамках бракоразводного процесса бизнесмена с бывшей женой Ириной Грудининой.

В марте 2018 года Грудинин баллотировался на президентских выборах от КПРФ.

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