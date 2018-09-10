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Суд направил запросы о полной информации по имуществу Павла Грудинина

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Видновский городской суд направил запросы в Центризбирком, Росреестр и налоговые органы для получения полной информации по имуществу бывшего кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина. Об этом в понедельник, 10 сентября, сообщила адвокат его бывшей супруги Ирины Грудининой Елена Бойцова.

«Посмотрим, что мы не учли, потому что не обо всем есть открытые сведения. После этого будем уточнять требования к разделу», — цитирует телеканал «360» Бойцову.

По словам защитницы Грудининой, во всех материалах было указано, что у бывшей жены Грудинина нет возможности получить полную информацию об имуществе супруга, в связи с чем суд просили оказать содействие в сборе данных.

Павел и Ирина Грудинины состояли в браке 37 лет. В конце августа текущего года Грудинина подала иск о разделе имущества в Видновский городской суд.

В соответствии со сведениями об имуществе и доходах за последние шесть лет, которые Павел Грудинин подавал перед регистрацией на выборы президента, его доход составлял более 157 млн рублей. На счетах он хранил еще 6 млн. Кроме того, перед регистрацией бизнесмен продал ценные бумаги за 7,5 млрд рублей и закрыл счета в иностранном банке на сумму 14,4 млн рублей.

В середине июля бывшая жена Павла Грудинина Ирина впервые после развода прокомментировала решение суда и рассказала о предстоящем разделе имущества.

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