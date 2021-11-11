Цена на газ выросла после угроз Лукашенко перекрыть газопровод в ЕС

Цена газа в Европе росла почти на 2% после слов президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности остановки транзита газа по трубопроводу «Ямал — Европа» в случае новых санкций Евросоюза. Об этом в четверг, 11 ноября, свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена ближайших декабрьских фьючерсов на газ по индексу нидерландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, увеличилась на 1,821% — до €71,4 за 1 МВт⋅ч (цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Ранее в этот день Лукашенко заявил о возможности перекрыть газ, поступающий в Европу через транснациональный магистральный экспортный газопровод «Ямал — Европа». Он назвал этот шаг ответом на пятый пакет санкций, который может принять Евросоюз в отношении Минска.

Накануне стоимость европейского газа понизилась до $791,6 за 1 тыс. куб. м, или €66 за МВт·ч на ожидании роста поставок топлива из России.

В тот же день Польша направила Белоруссии предупреждение о возможном полном закрытии границы в случае, если Минск не прекратит «гибридную войну на границе».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 10 ноября подчеркнул, что Евросоюз должен обсудить блокаду полетов в Белоруссию из стран Ближнего Востока. Он добавил, что Польша настаивает на введении санкций в отношении авиакомпаний, в том числе белорусских, которые Варшава считает причастными к перевозке мигрантов.

Также в среду стало известно, что в Брюсселе обсуждают возможность введения санкций против авиакомпании «Аэрофлот» в рамках нового пакета ограничительных мер против Белоруссии. Меры также могут затронуть турецкого национального авиаперевозчика Turkish Airlines.

В пресс-службе «Аэрофлота» подчеркнули, что информация об участии компании в организации массовой перевозки мигрантов на территорию Белоруссии не соответствует действительности, регулярные рейсы в Сирию, Ирак и по маршруту Стамбул-Минск не осуществляются.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.

По данным погранкомитета Белоруссии на 11 ноября, на границе собрались порядка 2 тыс. мигрантов. Минск категорически отвергает обвинения в создании кризиса, указывая, что именно действия ЕС привели к коллапсу. Кроме того, польская сторона стянула к границе военных, а также оказывает давление на мигрантов, в том числе к ним не допускают представителей гуманитарных организаций и СМИ.