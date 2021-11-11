В Роспотребнадзоре рассказали о диете при сахарном диабете второго типа

Ключевую роль в успешном лечении сахарного диабета второго типа играет специальная диета. Об этом в четверг, 11 ноября, рассказала «Известиям» ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина.

Врач объяснила, что второй тип диабета развивается, когда клетки теряют чувствительность к воздействию инсулина. Как правило, это происходит постепенно, с возрастом, на фоне избыточного веса и чрезмерного поступления глюкозы с пищей.

На начальной стадии поджелудочная железа вырабатывает повышенное количество инсулина, которое преодолевает сопротивление тканей и все-таки достигает нужного эффекта. Но со временем клетки поджелудочной перестают справляться с экстремальной нагрузкой, и развивается дефицит, объяснила Вершинина.

«Способа вылечить сахарный диабет «раз и навсегда» пока не существует. Человек наблюдается у врача на протяжении всей жизни. Если поджелудочная железа еще способна вырабатывать инсулин, пациенту прописывают сахароснижающие препараты. Если гормона уже недостаточно – назначают инъекции инсулина. Но ключевую роль в успешном лечении играет диета», — рассказала эксперт.

Отмечается, что диета, назначаемая при сахарном диабете — это «диета здорового человека». При такой диете калорийность пищи должна обеспечивать энергетические потребности организма, рацион должен быть сбалансирован по составу, исключаются простые углеводы и продукты, имеющие высокий гликемический индекс.

Кроме того, питание должно включать достаточное количество пищевых волокон, их источники – свежие овощи и фрукты, богатые клетчаткой. Также пищевая нагрузка должна быть равномерно распределена в течение дня, отметила врач.

Вершинина рассказала, что при сахарном диабете второго типа особенно приветствуется употребление листовых овощей, зелени, капусты, помидоров, огурцов, перца, кабачков, баклажанов, свеклы, стручковой фасоли, моркови, редиса, редьки, молодого зеленого и горошка. Также полезно употреблять грибы, шпинат и минеральную воду.

Кроме того, людям с диабетом второго типа следует ограничить употребление некоторых продуктов, то есть съедать лишь половину порции нежирного мяса и нежирной рыбы, сыров (менее 30% жирности), творога (менее 5% жирности), молока и кисломолочных продуктов, яиц, картофеля, кукурузы, зрелых бобовых, круп, макаронных изделий, хлеба и хлебобулочных изделий и фруктов.

Полостью исключить из рациона врач рекомендует консервы, сахар, мед, варенье, конфеты, шоколад, мороженое, сладкие напитки и соки, орехи, семечки, алкоголь, масло, сало, сметану и майонез, сливки, жирное мясо. Также не следует употреблять в пищу копчености и колбасы, жирные сорта рыб, икру, жирный творог и сыры.

«Планирование рациона и тщательный контроль потребляемой пищи помогают сохранить здоровье, избежать осложнений и продлить жизнь», — заключила эксперт.

Ранее, 21 октября, врач клинической лабораторной диагностики сети медицинских офисов LabQuest Анна Сафонова рассказала «Известиям», есть ряд симптомов, которые свидетельствуют о заболевании диабетом. Это может быть полиурия, то есть повышенное количество мочи, выделяемой в течение суток. Кроме того, человека мучает жажда, повышенная сухость во рту.

Второй ряд признаков — плохая заживляемость мелких порезов, ран, ссадин, постоянная усталость, онемение конечностей, снижение остроты зрения, нелогичное изменение веса и острые внезапные приступы голода.