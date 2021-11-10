Под Челябинском загорелось общежитие

В городе Копейске Челябинской области на улице Победы загорелось общежитие. Об этом в среду, 10 ноября, сообщил паблик «Регион-74» ВКонтакте.

Судя по видео, снятого очевидцами, огнем охвачена верхняя часть здания.

Отмечается, что спасатели эвакуировали из горящего здания всех людей. На месте в настоящее время работают пожарные и экстренные службы.

В управлении МЧС по Челябинской области «Известиям» сообщили, что в результате инцидента нет погибших и пострадавших. Также сотрудники службы не подтвердили ранее появившуюся информацию об угрозе взрыва.

Ранее в среду три человека стали жертвами пожара в жилом доме в Пензенской области. ЧП произошло в ночь на 10 ноября в городе Каменка в деревянном двухквартирном жилом доме на улице Паршина. В сгоревшей квартире были найдены тела трех погибших: женщины 1961 года рождения, мужчины 1980 года рождения, а также женщины 1964 года рождения.