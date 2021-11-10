Три человека погибли при пожаре в доме под Пензой

Три человека стали жертвами пожара в жилом доме в Пензенской области. Об этом в среду, 10 ноября, сообщили в региональном главке МЧС России.

ЧП произошло в ночь на 10 ноября в городе Каменка в деревянном двухквартирном жилом доме на улице Паршина. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдались открытый огонь и сильное задымление внутри дома.

В результате выгорели квартира на площади 60 кв. м, а также надворные постройки на площади 36 кв. м. В сгоревшей квартире были найдены тела трех погибших, отмечает RT. Ими оказались женщина 1961 года рождения, мужчина 1980 года рождения, а также женщина 1964 года рождения.

По факту ЧП проводится проверка, пишет REGNUM. Устанавливается причина пожара.

9 ноября два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме под Саратовом. Следователи проводят проверку. После тушения огня в комнате на полу обнаружены тела 66-летней хозяйки квартиры и ее 57-летнего знакомого.