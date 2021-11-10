Стало известно о травмах актрисы Сафоновой после ДТП

Российская актриса Елена Сафонова, известная телезрителям по роли в фильме «Зимняя вишня», в результате ДТП получила перелом ребра и надколенника. Артистку госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Об этом 10 ноября сообщает канал РЕН ТВ.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП, сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекции Москвы».

ДТП с участием Елены Сафоновой произошло ранее в этот день в Москве. По предварительным данным, три автомобиля столкнулись на проспекте Мира. 65-летняя актриса была за рулем машины марки Hyundai.

По предварительным данным, предполагаемой виновницей ДТП с участием звезды фильма «Зимняя вишня» Елены Сафоновой оказалась 21-летняя Маргарита Рафальская. Отмечается, что на ее автомобиле BMW числятся 70 неоплаченных штрафов, большинство — за превышение скорости. Девушка доставлена в больницу с переломом руки.