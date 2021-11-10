Прямой эфир
Экономика
Путин поручил принять меры по стабилизации ситуации на рынке химудобрений
Мир
Премьер Японии заявил о намерении проводить твердую политику в отношении РФ
Армия
Путин сообщил об исполнении гособоронзаказа на 96,2% в 2020 году
Мир
В Польше призвали заблокировать полеты в Белоруссию из стран Ближнего Востока
Общество
В московском регионе объявлен «желтый» уровень опасности из-за ветра
Наука
Орбиту МКС скорректируют для уклонения от космического мусора
Мир
В Минобороны указали на рост активности авиации НАТО у границ РФ за сутки
Мир
США возродили в Европе подразделение времен холодной войны
Мир
Премьер Швеции подал прошение об отставке
Армия
Армия России до конца года получит тяжелую огнеметную систему ТОС-2

Стало известно о травмах актрисы Сафоновой после ДТП

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская актриса Елена Сафонова, известная телезрителям по роли в фильме «Зимняя вишня», в результате ДТП получила перелом ребра и надколенника. Артистку госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Об этом 10 ноября сообщает канал РЕН ТВ.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП, сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекции Москвы».

ДТП с участием Елены Сафоновой произошло ранее в этот день в Москве. По предварительным данным, три автомобиля столкнулись на проспекте Мира. 65-летняя актриса была за рулем машины марки Hyundai.

По предварительным данным, предполагаемой виновницей ДТП с участием звезды фильма «Зимняя вишня» Елены Сафоновой оказалась 21-летняя Маргарита Рафальская. Отмечается, что на ее автомобиле BMW числятся 70 неоплаченных штрафов, большинство — за превышение скорости. Девушка доставлена в больницу с переломом руки.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021