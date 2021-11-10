Иммунолог оценил идею сделать обязательной вакцинацию от COVID-19

Одной обязательной вакцинации будет недостаточно для того, чтобы простимулировать большую часть населения привиться от коронавируса. Такое мнение выразил в среду, 10 ноября, иммунолог Николай Крючков.

Ранее в этот день директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал включить вакцину в национальный календарь прививок, а саму вакцинацию нужно сделать обязательной. По его словам, пандемия завершится при достижении уровня вакцинации в 70–75%.

Крючков согласился с тем, что пришло время включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок, поскольку «Спутник V» закончил третью фазу исследования.

При этом иммунолог подчеркнул, что введение обязательной вакцинации от коронавируса не станет панацеей. Чтобы внести инъекции против COVID-19 в национальный календарь прививок, нужно понять, как можно контролировать этот процесс.

«Может случиться так, что обязательство-то мы введем, но значительная часть людей всё равно не будет вакцинироваться. Здесь, помимо обязательства, нужны другие меры системного характера, которые бы стимулировали людей на вакцинацию, с одной стороны, а с другой — делали бы неудобным получение каких-либо услуг не первой необходимости людям, которые не имеют QR-кода, например», — сказал эксперт в беседе с порталом Lenta.Ru.

По его словам, властям не стоит забывать о положительных стимулах.

«У нас вакцинировались, условно говоря, 35% населения. Еще 25% можно абсолютно спокойно без каких-то кардинальных глобальных затрат привить. Потом мы упремся в еще более упертую часть населения, и в конце останутся совсем рьяные антиваксеры. Ну тут уже будет делать нечего. Но если мы остальных привьем — это будет очень большой вклад», — отметил Крючков.

Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решений об обязательной вакцинации от коронавируса на федеральном уровне не принималось, пишет Life.Ru.

Накануне стало известно о том, что обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 60 лет и имеющих хронические заболевания ввели в Санкт-Петербурге.

В этот же день глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что первым компонентом вакцины от коронавируса, по последним данным, привились 62 млн россиян. Кроме того, он отметил, что за время нерабочих дней в стране сохранялись хорошие темпы вакцинации населения. Так, с 28 октября по 7 ноября сделали прививку от инфекции 3,7 млн граждан.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.