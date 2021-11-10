Умерла актриса Валентина Малявина

Заслуженная артистка России Валентина Малявина умерла на 81-м году жизни. Об этом в среду, 10 ноября, сообщает Союз кинематографистов России.

«Валентина Малявина — одна из самых красивых и талантливых актрис советского кинематографа прожила яркую, но полную драматических событий жизнь», — говорится в сообщении.

Уточняется, что актриса скончалась 30 октября, ее похоронили на Троекуровском кладбище.

В кинобиографии Малявиной 42 фильма. Роли, созданные актрисой в фильмах «Иваново детство», «Дневные поезда», «Подсолнух», «Король-олень», «Осенние соблазны», вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.