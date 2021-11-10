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Онищенко назвал самое опасное место для заражения коронавирусом

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Бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко считает, что самолет — самое опасное место для заражения коронавирусом. Об этом 10 ноября сообщает ТАСС.

На его взгляд, пассажирский лайнер — это замкнутая капсула, в которой воздух циркулирует через фильтры.

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«Туда набиваются 200 человек, все здоровы, даже температуру им померили. Но когда они летят до того же Крыма два часа сорок минут, идет воздухообмен, воздух не обеззараживается», — сказал эпидемиолог.

Также он отметил, что здоровый пассажир, где бы он ни спрятался, всё равно подхватит вирус от инфицированного соседа.

Онищенко заявил, что считает абсолютно оправданной меру по введению в некоторых регионах России QR-кодов для посадки на самолет и покупки авиабилетов. «И везде нужно это сделать обязательным», — подчеркнул он.

Ранее 10 ноября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил высокую эффективность использования QR-кодов в пандемию. При этом он подчеркнул, что коллективный иммунитет — важная составляющая. Именно поэтому планка привитых запланирована на уровне 80%, хотя в идеале все должны быть вакцинированы.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что система QR-кодов в Москве будет совершенствоваться, и напомнил, что в столице необходимы QR-коды для посещения музеев и театров.

В свою очередь, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в 77 российских субъектах уже введены QR-коды на фоне пандемии.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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