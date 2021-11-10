Онищенко назвал самое опасное место для заражения коронавирусом

Бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко считает, что самолет — самое опасное место для заражения коронавирусом. Об этом 10 ноября сообщает ТАСС.

На его взгляд, пассажирский лайнер — это замкнутая капсула, в которой воздух циркулирует через фильтры.

«Туда набиваются 200 человек, все здоровы, даже температуру им померили. Но когда они летят до того же Крыма два часа сорок минут, идет воздухообмен, воздух не обеззараживается», — сказал эпидемиолог.

Также он отметил, что здоровый пассажир, где бы он ни спрятался, всё равно подхватит вирус от инфицированного соседа.

Онищенко заявил, что считает абсолютно оправданной меру по введению в некоторых регионах России QR-кодов для посадки на самолет и покупки авиабилетов. «И везде нужно это сделать обязательным», — подчеркнул он.

Ранее 10 ноября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил высокую эффективность использования QR-кодов в пандемию. При этом он подчеркнул, что коллективный иммунитет — важная составляющая. Именно поэтому планка привитых запланирована на уровне 80%, хотя в идеале все должны быть вакцинированы.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что система QR-кодов в Москве будет совершенствоваться, и напомнил, что в столице необходимы QR-коды для посещения музеев и театров.

В свою очередь, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в 77 российских субъектах уже введены QR-коды на фоне пандемии.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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