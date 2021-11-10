Мигранты назвали стоимость «путевки» из Ближнего Востока в Белоруссию

Для того, чтобы попасть на территорию Белоруссии с Ближнего Востока, беженцы отдали $4-5 тыс. Об этом рассказал в среду, 10 ноября, один из мигрантов, находящихся на белорусско-польской границе.

Мигранты уточнили, что приехали из североиракского Курдистана. Они обратили внимание на то, что некоторые из них находились в Минске около полутора месяцев. Однако свои имена беженцы раскрывать не стали.

«Мы направлялись из Багдада в Дамаск. Из Сирии летели в Белоруссию. Путевка обошлась около $4,5 тыс. Некоторые снимали жилье в Минске. Люди все приехали в разное время, кто-то находился в Белоруссии с сентября, кто-то — только два дня как оказался здесь. Возвращаться обратно у нас нет денег», — заключил собеседник «РИА Новости».

Вместе с тем, согласно заявлению мигрантов, свои действия они координируют через социальные сети, в частности, через Facebook. В социальной сети беженцы узнали, что женщинам требуется вода для детей для того, чтобы приготовить смесь для кормления.

Собеседник агентства также подчеркнул, что именно из Facebook он узнал о направлении мигрантам гуманитарной помощи.

Ранее в этот день Польша заявила о почти 600 попытках нелегального перехода границы беженцами. Отмечалось, что показатель несанкционированных пересечений польской границы за последние 24 часа оказался вдвое больше, чем днем ранее, когда было зафиксировано примерно 300 таких попыток.

Пограничный комитет Белоруссии в тот же день в свою очередь сообщил, что на границе была обнаружена группа курдских беженцев, которых избили сотрудники погранслужбы Польши. Уточнялось, что у всех пострадавших следы применения физического насилия.

Правительство Польши 10 ноября направило Белоруссии по дипломатическим и официальным каналам предупреждение о возможном полном закрытии границы. Такой сценарий учитывается, если Минск не прекратит «гибридную войну на границе», уточнил представитель польского кабмина Петр Мюллер.

При этом накануне многочисленная группа беженцев из Сирии, Ирака и Ирана выдвинулась со стороны Белоруссии к границе с Польшей. Дойдя до границы, мигранты пытались резать проволоку, а также использовали бревна, чтобы прорваться через ограждение. Для ликвидации дыр, пробитых в заборе, военные Польши образовали живой щит.