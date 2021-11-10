Прямой эфир
Мир
Белоруссия усилила состав дежурных сил ПВО на западе и северо-западе
Туризм
В МИД заявили о возможном продлении срока пребывания иностранцев в РФ
Мир
В Польше призвали ввести санкции против РФ из-за кризиса на границе
Мир
Суд ЕС поддержал решение оштрафовать Google на 2,4 млрд евро
Общество
В горах Крыма выпал первый снег
Общество
В Кремле исключили продление системы QR-кодов после пандемии
Культура
NFT-скульптура самого дорогого цифрового художника в мире продана за $29 млн
Общество
Запись детей в кружки и секции будет доступна на госуслугах
Общество
В России заработал профориентационный сервис для школьников
Общество
Главной новогодней елкой России станет ель из подмосковного Щелкова

Мигранты назвали стоимость «путевки» из Ближнего Востока в Белоруссию

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Для того, чтобы попасть на территорию Белоруссии с Ближнего Востока, беженцы отдали $4-5 тыс. Об этом рассказал в среду, 10 ноября, один из мигрантов, находящихся на белорусско-польской границе.

Мигранты уточнили, что приехали из североиракского Курдистана. Они обратили внимание на то, что некоторые из них находились в Минске около полутора месяцев. Однако свои имена беженцы раскрывать не стали.

Переходит границы: как беженцы обострили отношения Белоруссии и ЕС
Почему стороны обвиняют друг друга

«Мы направлялись из Багдада в Дамаск. Из Сирии летели в Белоруссию. Путевка обошлась около $4,5 тыс. Некоторые снимали жилье в Минске. Люди все приехали в разное время, кто-то находился в Белоруссии с сентября, кто-то — только два дня как оказался здесь. Возвращаться обратно у нас нет денег», — заключил собеседник «РИА Новости».

Вместе с тем, согласно заявлению мигрантов, свои действия они координируют через социальные сети, в частности, через Facebook. В социальной сети беженцы узнали, что женщинам требуется вода для детей для того, чтобы приготовить смесь для кормления.

Собеседник агентства также подчеркнул, что именно из Facebook он узнал о направлении мигрантам гуманитарной помощи.

Ранее в этот день Польша заявила о почти 600 попытках нелегального перехода границы беженцами. Отмечалось, что показатель несанкционированных пересечений польской границы за последние 24 часа оказался вдвое больше, чем днем ранее, когда было зафиксировано примерно 300 таких попыток.

Пограничный комитет Белоруссии в тот же день в свою очередь сообщил, что на границе была обнаружена группа курдских беженцев, которых избили сотрудники погранслужбы Польши. Уточнялось, что у всех пострадавших следы применения физического насилия.

Правительство Польши 10 ноября направило Белоруссии по дипломатическим и официальным каналам предупреждение о возможном полном закрытии границы. Такой сценарий учитывается, если Минск не прекратит «гибридную войну на границе», уточнил представитель польского кабмина Петр Мюллер.

При этом накануне многочисленная группа беженцев из Сирии, Ирака и Ирана выдвинулась со стороны Белоруссии к границе с Польшей. Дойдя до границы, мигранты пытались резать проволоку, а также использовали бревна, чтобы прорваться через ограждение. Для ликвидации дыр, пробитых в заборе, военные Польши образовали живой щит.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021