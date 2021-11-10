Ваш выход: каким будет ожидаемый биржевой дебют крупного игрока из сферы кибербезопасности

В ближайшее время ожидается выход на биржу российской компании Positive Technologies. Сможет ли листинг первой в России ИБ-компании стать событием на рынке и войдут ли ее акции в список «голубых фишек»? Вместе с аналитиками в этих вопросах разбирались «Известия».

Ранее российский сектор кибербезопасности — именно в этой области специализируется компания — не был представлен на рынке первичных размещений. В то время как на Западе подобных примеров немало.

Среди международных инвесторов кибербезопасность считается наиболее перспективной отраслью для инвестиций: этот сектор растет быстрее других все последние годы. Вопросы кибербезопасности приобрели особую важность в корпоративном мире еще пять лет назад в период наибольшей интенсивности кибератак. В прошлом году отрасль стала одним из немногих бенефициаров пандемии: в то время как другие сектора несли убытки, рынок информационной безопасности (ИБ) рос значительными темпами. Так, в 2021 году его объем, согласно прогнозам, составит примерно $150 млрд.

Справка «Известий» Крупнейшим биржевым фондом (ETF), включающим в себя акции компаний, занимающихся разработками по кибербезопасности, является First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF CIBR с активами порядка $4,82 млрд. За последний год он показал рост более 51%. В прошлом году, в свою очередь, самым эффективным ETF в сфере кибербезопасности был Global X Funds — Global X Cybersecurity ETF (BUG) с годовой доходностью более 52%.

Именно поэтому сегодня бумаги таких компаний — новые «голубые фишки» на биржах. По словам управляющего директора Trade123 Владимира Рожанковского, самым известным примером размещения ИБ-компании является IPO Palo Alto Networks (PANW). Оно же наглядно показывает степень успешности инвестиций в кибербезопасность в целом . Основанная в 2005 году компания через три года заработала $3,1 млн, а в 2021-м ее выручка превысила $4 млрд. После IPO в 2012 году PANW никогда не росла на уровне ниже двузначных чисел и только однажды — в ковидном 2020 году — ее рост был ниже 20%.

Выход на биржу российской компании Positive Technologies тоже может стать интересным кейсом высокотехнологичного сегмента, который, как известно, выполняет особую роль основного двигателя доходностей инвестиционных портфелей в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры. Конъюнктура действительно сейчас для отечественных игроков благоприятна, говорят эксперты. «Российский фондовый рынок — один из лучших по динамике в этом году, прибавил с начала года более 25%, неудивительно, что с учетом более высокой оценки многие компании спешат разместиться на бирже», — сообщил «Известиям» Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал».

Расходы на кибербезопасность растут не только в мире, но и в России. У нас в стране этот рынок оценивается примерно в 150 млрд рублей и ежегодно растет в среднем на 20% год от года. Это продиктовано темпами цифровизации и ростом сложности и количества кибератак. К примеру, только в 2021 году количество атак с использованием программ-вымогателей увеличилось на 1318%, по данным Trend Micro, и эти новые вызовы требуют современных видов компьютерной защиты.

Positive Technologies является лидером кибербезопасности в России, в 2020-м выручка компании составила 5,6 млрд рублей. За два десятилетия своего существования компания разработала более 10 продуктов и множество сервисов по защите крупных предприятий от хакерских атак. В мае этого года Positive Technologies продемонстрировала новое поколение своих решений — метапродукты, первый из которых MaxPatrol О2 позволяет обнаружить и остановить хакера в крупных информационных сетях до того, как будет нанесен непоправимый ущерб. Сегодня решения компании позволяют кардинально изменить подход к обеспечению информационной безопасности. Это позволит вендору в ближайшие 1–3 года выйти на новый качественный уровень.

Справка «Известий» Positive Technologies — компания с 20-летней историей. Она создает инновационные решения в сфере информационной безопасности. Продукты и сервисы компании помогают выявить, верифицировать и нейтрализовать реальные бизнес-риски, которые могут возникать в IT-инфраструктуре предприятий. Технологии компании построены на многолетнем исследовательском опыте и экспертизе ведущих специалистов по кибербезопасности. Сегодня свою безопасность компании доверяют более 2 тыс. организаций в 30 странах мира. В числе клиентов Positive Technologies в России — 80% участников рейтинга «Эксперт-400».

Опрошенные «Известиями» аналитики оценили перспективы выхода компании на биржу. «Размещение Positive Technologies — одно из самых ожидаемых в этом году, так как на рынке смогут быть представлены акции одного из лидеров российской отрасли кибербезопасности, услуги которой наиболее востребованы на рынке в последние годы», — говорит Сергей Суверов.

По его словам, выручка крупного ИБ-разработчика удваивается каждые два года, а рентабельность по EBiTDA в 2020 году составила 39%.

«Метрики суперпривлекательные как для институциональных, так и для розничных инвесторов, прежде всего для долгосрочных вложений. Оценка Positive Technologies может составить $1,5–2 млрд», — считает аналитик.

Не менее оптимистичен Владимир Рожанковский из Trade123. По его словам, Positive Technologies — компания, обладающая необычной историей бурного роста с хорошими перспективами масштабирования. По его предварительным расчетам, Positive Technologies также оценивается в диапазоне от $1 до 2 млрд. «И, по моим представлениям, эта оценка еще предлагает существенный дисконт», — говорит эксперт.