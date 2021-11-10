Житель Самары лишился свыше 1,3 млн рублей из-за мошенников

Житель Самары лишился 1,365 млн рублей из-за телефонных мошенников. Мужчина перевел средства на посторонние счета с помощью банкомата.

По словам 51-летнего слесаря, ему поступило несколько звонков с разницей в несколько минут. Собеседники сообщили о якобы попытках снятия средств со счетов самарца, а также об оформлении кредита. Злоумышленники предложили мужчине пойти в банк и самому оформить кредит. Также мошенники настоятельно требовали, чтобы потерпевший никому не сообщал о происходящем.

Самарец не стал перезванивать на «горячую линию» своего банка. Он отправился в отделение, оформил кредит, а затем с помощью банкомата осуществил переводы на ряд счетов. Об этом сообщает НИА «Самара».

Когда мужчина понял, что стал жертвой мошенников, он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.