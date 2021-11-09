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Психолог назвал причины обмана россиян мошенниками

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Одной из причин частого обмана россиян мошенниками является то, что людям регулярно не напоминают о правилах противодействия этим преступникам. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщил психолог, доктор наук, профессор Андрей Зберовский.

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«Именно в тот момент, когда человек уже не готов, ему поступает такой звонок. Либо это происходит, когда человек в эмоционально-напряженном состоянии», — рассказал он «Газете.RU».

Ученый отметил, что чаще всего на уловки попадаются люди старше 50 лет. По его словам, эта категория людей более доверчивая и наивная, которая привыкла доверять банкам или другим госструктурам.

Российский ученый, психолог, эксперт по социальному воздействию и критическому мышлению Евгений Волков в свою очередь предположил, что причиной, по которой россияне верят мошенникам, может быть свойственная им иррациональность, которая формировалась на уровне подсознания всю историю эволюции человека.

«Зарубежные психологи, проведя масштабное исследование, показали, что люди в своей основе иррациональны, не логичны, не могут достаточно простые вещи сопоставить. В рамках современной культуры и общества абсолютное большинство людей совершает нелогичные поступки. Люди фундаментально иррациональны. От природы они не приспособлены мыслить логически и критически — тем более, если речь идет о каких-то сложных вещах», — пояснил он.

Он отметил, что сопротивление искусному обману требует специальной подготовки, а людей этому не учили.

Ранее, 3 ноября, руководитель группы защиты от почтовых угроз в «Лаборатории Касперского» Андрей Ковтун рассказал, что в России на фоне коронавирусных ограничений получила распространение новая схема обмана, связанная с темой выплат от государства.

Так, злоумышленники отправляют гражданам письма, в которых говорится о возможности получить выплаты. К сообщению прикрепляется ссылка, которая ведет на поддельный сайт, оформленный в стиле официального государственного портала. Интернет-ресурс запрашивает у гражданина сведения банковской карты, а также предлагает «Проверить свою компенсацию».

Затем пользователь видит на экране крупную сумму, для получения которой мошенники просят перечислить около 400–500 рублей за юридические услуги по регистрации анкеты. После перевода жертва не получает обещанных средств.

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