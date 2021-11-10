NASA не сможет отправить астронавтов на Луну ранее 2025 года

В NASA перенесли высадку человека на Луну на 2025 год. Осуществить миссию в 2024 году в космическом агентстве сочли технически невозможным, передает телеканал «Известия». Кроме того, семь месяцев потеряно из-за судебного разбирательства. Пока Blue Origin добивалась отмены контракта NASA со SpaceX, сдвинулись сроки и других этапов проекта «Артемида». Облет Луны без экипажа перенесен с 2021 года на весну 2022-го.

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