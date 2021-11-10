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Эпидемиолог оценил идею сделать обязательной вакцинацию от COVID-19

Эпидемиолог Покровский оценил идею сделать обязательной вакцинацию от COVID-19
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Вопрос о введении обаятельной вакцинации от коронавируса и внесении прививки в соответствующий календарь пока является скорее риторическим, и его еще только предстоит изучить. Такое мнение в среду, 10 ноября, «Известиям» выразил академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский.

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«Этот вопрос надо изучать, какую вакцину, когда и как», — объяснил он.

Эксперт подчеркнул, что в календаре прививок расписано, в каком возрасте и кому прививать вакцины. Пока свойства всех вакцин от коронавируса, в частности длительность их действия, до конца не изучены, говорить о включении в данный перечень прививок от COVID-19 рано.

Покровский также отметил, что в среднем известное действие вакцин составляет полгода, поэтому для победы над пандемией коронавируса в мире помимо масштабной вакцинации должен соблюдаться комплекс мер, в том числе ношение масок, соблюдение карантинов и прерывание сообщения с теми странами, где возникают вспышки инфекции.

Также в среду глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в настоящее время повторную вакцинацию от коронавируса прошли уже 4,5 млн граждан. Первым компонентом привито более 62 млн человек, а полную вакцинацию прошли 53% взрослого населения страны.

Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью «Российской газете», опубликованном ранее в этот же день, заявил, что вакцина против COVID-19 должна быть включена в национальный календарь прививок, а саму вакцинацию нужно сделать обязательной. Пандемия кончится, когда 70–75% населения Земли будут вакцинированы, добавил он.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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