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Экс-глава Европарламента Шульц назвал Россию ключевым партнером Европы

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Экс-глава Европарламента, депутат бундестага и бывший кандидат в канцлеры ФР Мартин Шульц 9 ноября назвал Россию ключевым партнером Европы.

«Перед Германией не стоит выбор, говорить с Россией или нет»
Глава Регионального офиса для сотрудничества и мира в Европе Райнхард Крумм — о будущем отношений ФРГ и РФ при новом правительстве и запуске СП-2

«…Россия — это великая держава, ключевой партнер для всей Европы», — сказал Шульц в интервью «Известиям».

Он также добавил, что с уважением относится к России, к ее культуре и немецкая сторона «чувствует свою ответственность за нормальные отношения с Россией».

Ранее Шульц в ходе выступления в ИМЭМО им. Е.М. Примакова заявил, что Россия не сможет оставить Европу, как и Европа — Россию.

«Мы должны честно признать, в чем состоят наши позиции. Ошибки были сделаны, и я не стесняюсь это признать. Мы, Германия, ЕС, совершали ошибки, но какой толк к этому возвращаться? Через анализ наших разногласий [нужно] прийти к общему пониманию», — пояснил он.

8 ноября посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев сказал, что Россия не начинала однобокую линию поведения, но вынуждена реагировать на нее, а создавшаяся напряженность в отношениях Москвы и Берлина — неестественное состояние, которое необходимо преодолеть. Оценивая текущее состояние российско-германских отношений, Нечаев отметил их несоответствие огромному потенциалу. Интересам народов двух стран, по его словам, отвечают отказ от конфронтации и развитие партнерства.

Ранее в этот день член бундестага ФРГ прошлого созыва от партии «Левые» Клаус Эрнст заявил, что Москва и Берлин должны попытаться перезагрузить отношения. Для стабилизации взаимодействия есть несколько сфер. Политик напомнил, что, согласно опросу, проведенному Восточным комитетом немецкой экономики, более 60% немцев выступает за сближение с Россией.

5 ноября врио канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, что, несмотря на сложности в отношениях Евросоюза и России, диалог с Москвой необходим.

21 октября в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова сотрудничать с новым правительством Германии. Глава государства подчеркнул, что Россия готова возобновить контакты по линии «Петербургского диалога», если новые власти Германии проявят к этому интерес.

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