Мишустин: бумажные сертификаты вакцинации от COVID-19 начнут выдавать в МФЦ с 16 ноября

С 16 ноября получить бумажный сертификат о вакцинации от коронавируса можно будет в многофункциональных центрах (МФЦ). Об этом во вторник, 9 ноября, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Мишустин поручил Минцифры РФ до конца недели сделать так, чтобы у граждан не возникало проблем с получением документа.

«Всем, кто сделал прививку, выдается сертификат. Он автоматически отображается на портале госуслуг. С 16 ноября его можно будет получить и в многофункциональных центрах в бумажном виде. Для многих такой вариант удобнее», — сказал Мишустин.

Глава правительства также поручил Минздраву совместно с другими ведомствами утвердить порядок выдачи сертификатов. Получить документ также смогут те, кто переболел COVID-19 или имеет противопоказания к вакцинации.

Услуга будет актуальна для россиян, которые не зарегистрированы на портале госуслуг или не имеют возможности распечатать документ.

Мишустин также рассказал, что в общей сложности по всей России были усилены меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, пишет «Газета.Ru».

Как объяснил «Известиям» юрист Андрей Лямзин, бумажный сертификат о вакцинации от COVID-19 может потребоваться россиянам, если они не имеют доступа к интернету или у них нет смартфона, на который можно скачать QR-код.

При этом электронный и бумажный сертификаты равноценны, подчеркнул юрист. Поэтому не принять бумажный вариант документа где-либо не могут.

С 8 ноября россияне могут получить новый сертификат о вакцинации против COVID-19, медицинских противопоказаниях к вакцинации или о перенесенной инфекции. Он будет доступен в бумажном и электронном виде.

Как объяснял «Известиям» адвокат, глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев, выдача в России сертификатов нового образца, вероятно, сможет помочь с выявлением и аннулированием подделок. По его словам, бороться с этой ситуацией в стране до введения единого образца было проблематично.

В России продолжается компания по вакцинации от коронавируса. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.