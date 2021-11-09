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Обвиняемый в педофилии режиссер «Ералаша» искал детей в лагерях

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Режиссер «Ералаша» Илья Белостоцкий, которого обвиняют в педофилии, часто ездил по детским лагерям, предлагая администрации учреждений снимать фильмы с детьми. Об этом 9 ноября пишет сайт kp.ru со ссылкой на источник.

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«Посещал такие выездные лагеря у моря и режиссер Белостоцкий. Благо «Ералаш» снимал немало роликов в Крыму и можно было воспользоваться служебной командировкой», — рассказал журналистам собеседник.

Режиссер, как рассказали источники, часто ездил по лагерям Крыма и Краснодарского края, где привлекал детей к съемкам.

«Так, Белостоцкий снял свою версию фильма «Повелитель мух», где мальчики порой должны быть почти голыми. Были и другие короткометражки, снятые с детьми в разных лагерях. А что там при этом «за кадром» происходило — одному черту известно», — добавил источник.

Уточняется, что заявление на Белостоцкого написал бывший актер, который заявил, что режиссер совратил его в 13 лет. Кроме того, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что материалы о преступлениях режиссера волонтеры более 10 лет назад передавали и в правоохранительные органы, и в «Ералаш», но реакции не было.

Журналисты отметили, что в 1990-е и 2000-е в Сети было много открытых ресурсов для педофилов, единственная конспирация которых заключалась в использовании псевдонимом. Преступники открыто рассказывали о своих действиях и публиковали детские фото. Особенно прославился пользователь DEMOSFEN. Есть версия, что именно под этим ником скрывался Белостоцкий. DEMOSFEN на форумах писал про «прошедших кастинги» мальчиках.

21 октября, появилась информация о пропавшем год назад режиссере «Ералаша» Белостоцком. Оказалось, что, вопреки словам родственников о его тяжелой болезни, мужчина арестован по подозрению в педофилии.

В настоящее время расследуется уголовное дело о надругательстве над несовершеннолетним в отношении полного тезки режиссера. По данным, опубликованным на сайте Пресненского суда Москвы, Белостоцкий Илья Дмитриевич был арестован 14 октября прошлого года по подозрению в педофилии (ч. 3 ст. 134 УК РФ). Кроме того, в отношении этого же человека расследуется дело о развратных действиях (ст.я 135 УК РФ).

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