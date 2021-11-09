В октябре правительство России утвердило перечень инициатив, нацеленных на социально-экономическое развитие страны до 2030 года. Было сформировано шесть тематических блоков: социальная сфера, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок и государство для граждан.

«Технологический рывок» лидирует по числу предложений. В него вошли 15 проектов из различных сфер — от агросектора до атомной энергетики и электротранспорта. Реализация этих инициатив ускорит обновление важнейших отраслей экономики, поможет создать дополнительные стимулы для бизнеса и привлечет крупных инвесторов. Этот блок инициатив наиболее наукоемкий, в наибольшей мере он связан с нематериальными активами. Технологический рывок невозможно осуществить без развитой системы охраны, защиты и управления интеллектуальной собственностью.

Интеллектуальная собственность имеет первостепенное значение для глобальной экономики: 80% капитала развитых стран составляют нематериальные активы. В этих же странах концентрируется 98% доходов от роялти.

К сожалению, положение России в этой системе далеко от идеального. В последнем рейтинге Global Innovation Index (авторитетный ежегодный аналитический продукт Всемирной организации интеллектуальной собственности, WIPO) наша страна занимает 45-е место. Россия отстает не только от Швейцарии или США, но и от Вьетнама, Турции, ОАЭ. Объемы российского экспорта и импорта технологий в 2019 году составили $3,5 млрд и $4,8 млрд соответственно. К примеру, доход США от экспорта составляет около $114 млрд в год.

Такое положение дел можно объяснить влиянием нескольких факторов. Во-первых, в России практикуется крайне архаичная форма описания объектов интеллектуальной собственности. Химическая формула, генетическая последовательность, объемная модель — всё это становится предметом вербального описания в патентной заявке. Только недавно законодатель разрешил использовать в заявках хотя бы 3D-модели, которые повсеместно применяются, например, промышленными дизайнерами. Архаичные способы описания затягивают процесс рассмотрения заявок, что тоже мало способствует оживлению рынка интеллектуальной собственности. Технологии устаревают еще до того, как на них будет получен патент.

Во-вторых, значительные усилия компании вынуждены тратить на поиск существующих решений, чтобы убедиться в оригинальности своих. Сделки с интеллектуальными правами заключаются в письменной форме с помощью юристов, их регистрация тоже требует определенного времени. При постоянном соперничестве стран за новые технологии у бизнеса нет возможности ждать, и он начинает искать альтернативные модели монетизации продукта, избирая для регистрации иные юрисдикции, способы охраны (авторское право, ноу-хау) — или вовсе выпускает его на рынок без фиксации прав.

В-третьих, при огромных вложениях в науку и культуру система ориентирована по большей части на государственную экономику. В отсутствие эффективных механизмов вывода на рынок продукции российских изобретателей и инноваторов их наработки не коммерциализируются, оставаясь висеть мертвым грузом на балансе научных и образовательных организаций.

В российской системе управления интеллектуальной собственностью есть и другие изъяны: это и недостаток квалифицированных кадров, и высокие издержки на оплату чужого интеллектуального капитала, и устаревшая нормативно-правовая база, слабо коррелирующая с современным уровнем развития IT или биотехнологий.

Сфера интеллектуальной собственности тесно связана с общим экономическим и институциональным ландшафтом, который стремительно меняется во всем мире. Если мы хотим модернизировать систему интеллектуальной собственности в нашей стране, необходимо учитывать глобальные экономические тренды. Первый из них — это обострившаяся борьба за человеческий капитал. За ум и талант людей жестко конкурируют не только корпорации, но и государства. Страны пытаются создать на своей территории креативные хабы вроде Кремниевой долины или Голливуда, целенаправленно вводят особые налоговые режимы — делают всё, чтобы переманить на свою территорию высококлассных специалистов и инновационный бизнес.

Для слаженной работы таких хабов важны разработка и внедрение стандартизации, а для государства в разы выгоднее экспортировать не физическую продукцию, пусть и инновационную, а протоколы работы с ней. Так, в России сегодня существуют успешные практики использования распределенных реестров при управлении интеллектуальной собственностью. При определенных усилиях со стороны национального патентного ведомства они могли бы обрести статус международного стандарта.

Традиционные финансовые и общественные институты всё чаще замещают механизмы «прямого действия». Мы можем видеть проявление этой тенденции в таких формах финансирования проектов, как краудфандинг и краудлендинг. Люди договариваются друг с другом и действуют без посредников. Любой проект может привлечь деньги сотен, тысяч и десятков тысяч людей со всего мира — интересная задумка сразу выходит на международный уровень без государственной поддержки и бюрократии. И мгновенно перетекает в другую, более удобную юрисдикцию, развивая чужую экономику.

И таких проектов, скорее всего, будет становиться всё больше из-за механизмов персонализации: реклама больше не ковровая бомбардировка, а снайперский выстрел. Маркетологи с помощью нейросетей идут по цифровому следу человека, предлагая товары, услуги и информацию. Инструменты Big Data позволяют работать с потребителем не на уровне целевых аудиторий и сегментов, а с каждым человеком индивидуально.

С оглядкой на эти глобальные тренды нам и нужно развивать отечественный рынок интеллектуальной собственности. И здесь первоочередными мне представляются следующие шаги. Первый — фиксация прав на результат интеллектуальной деятельности должна выполняться в системе распределенных реестров. Распределенная база данных сегодня — наиболее эффективный инструмент записи сведений об охраняемых объектах и сделках с ними.

Цифровая инфраструктура, основанная на подобном реестре, могла бы способствовать «уберизации» рынка технологий: онлайн-сделкам без ведомств и посредников, сетевому онлайн-урегулированию конфликтов, развитию «умных» сервисов поиска и сборки отдельных технологий в готовые продукты. Кроме того, цифровая инфраструктура интеллектуальной собственности обеспечит глобальные гарантии достоверности сведений, станет своего рода цифровым нотариатом.

Переходя к следующему предложению, хотел бы обратить внимание на важный нюанс. По существу, интеллектуальная собственность — это легальная монополия. Используя ее, многие компании, прежде всего в сельском хозяйстве и IT, не дают рынку развиваться. Так, крупнейшие транснациональные компании, выступая эксклюзивными поставщиками семян для агропромышленного комплекса, генетически модифицируют свою продукцию так, что ее уже нельзя воспроизвести. Из старого урожая нельзя вырастить новый — семена приходится закупать постоянно.

Другой пример — социальная сеть хочет запретить исследовательской компании «вытаскивать» данные из полностью открытых анкет пользователей на том основании, что они структурированы в некую базу данных, и коммерческое использование материалов нарушает права изготовителя такой базы. Технологический бизнес сталкивается с настоящим вызовом: как обучать искусственный интеллект, если любое использование данных нарушает чьи-то интеллектуальные права.

Монополия может застопорить развитие целых научно-технических сегментов. Более того, в конечном счете она вредит и самим монополистам. Хорошо известен случай компании Polaroid, которая никому не давала лицензии на использование своего технического решения, и в итоге технология мгновенной съемки просто выродилась, оставшись в истории симпатичным курьезом.

Именно поэтому в будущем необходимо ввести открытый перечень видов свободного использования результатов интеллектуальной деятельности на началах разумности и добросовестности. Право разрешать и запрещать использование для правообладателя целесообразно заменить в некоторых сферах правом на справедливое вознаграждение.

Законодательство важно адаптировать к реалиям новых технологических рынков, в том числе к работе с такими объектами, как информационные модели, 3D-печать, Big Data, искусственный интеллект. Более того, лучшие практики необходимо продвигать на международном уровне в качестве стандартов. Так, наши решения в сфере управления интеллектуальной собственностью с помощью системы распределенных реестров отлично себя зарекомендовали в России и не имеют аналогов в мире.

Позиции, которые Россия занимает сегодня в Международной организации интеллектуальной собственности, позволяют это сделать. Достаточно сказать, что Россия — единственная страна в Восточной Европе и СНГ, где WIPO имеет собственное представительство. Российский офис организации располагается в Сколково, а сам фонд имеет статус постоянного наблюдателя при организации. Россия возглавляет в WIPO две целевые группы: по использованию 3D-моделей и по системам распределенных реестров. Это создает условия для мощной и одновременно мягкой экспансии на международный уровень через продвижение российских технологических стандартов.

Наконец, широкое развитие образования в сфере интеллектуальной собственности, включая школьное и дополнительное профессиональное, позволит восполнить дефицит квалифицированных кадров и повысить общую правовую культуру в отрасли. Важно понимать, что компетенции в сфере интеллектуального права не могут существовать в отрыве от знаний в области технологий, креативных индустрий, современного бизнеса, где сегодня живет интеллектуальная собственность.

Подводя итог, можно сказать, что технологии не только порождают интеллектуальную собственность как экономическую реальность, но и существенным образом трансформируют ее как реальность правовую. Совсем недавно в мире просто не существовало таких объектов, как Big Data, 3D-модели или виртуальные предметы из игровых вселенных. Сегодня законодателю и судебной системе приходится учитывать эти новые обстоятельства. Технологии меняют представления об интеллектуальной собственности во всем мире, и у нашей страны есть шанс встроиться в этот глобальный тренд и даже оказаться в авангарде этих процессов.

Автор — советник председателя правления фонда «Сколково» по вопросам интеллектуальной собственности

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