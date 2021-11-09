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Минцифры дополнительно протестирует портал госуслуг после сбоя с QR-кодами

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Минцифры РФ проведет дополнительные тестирования портала «Госуслуги» после сбоя с QR-кодами вакцинированных от коронавируса. Об этом 9 ноября сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

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«Мы в достаточно экстренном порядке выводили единую форму сертификата вместо двух отдельных — сертификат переболевшего и сертификат вакцинированного. Был приказ Минздрава о том, что с 8 ноября мы должны на портале прийти к единой форме. В рамках единой формы возникла техническая ошибка, и я вчера принес персональные извинения 300 тыс. пользователей, которых это коснулось, и обещал взять эту ситуацию на дополнительный контроль. Мы сейчас реализуем дополнительное контр-тестирование», — заявил министр на форуме Cnews 2021.

Днем ранее пользователи жаловались, что срок действия их сертификатов вакцинации на портале госуслуг сократился с 12 месяцев до шести.

Как объяснили в Минцифры, изменение срока действия QR-кодов на портале госуслуг у некоторых пользователей произошло из-за технических работ, которые проводились на сайте. В оперштабе по коронавирусу также заявили, что никакого документа об изменении срока действия QR-кодов не было.

8 ноября сроки действия сертификатов о вакцинации от коронавируса восстановили большинству пользователей портала госуслуг.

С 8 ноября граждане России могут получить новый сертификат о вакцинации против COVID-19, медицинских противопоказаниях к болезни или о перенесенной инфекции. Он будет доступен в бумажном и электронном виде.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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