Омбудсмен Грузии рассказала о насильном помещении Саакашвили в больницу

Омбудсмен Грузии Нино Ломджария рассказала, что бывшего президента республики Михаила Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу против его воли. Об этом она сообщила после прошедшей в ночь на вторник, 9 ноября, встречи с экс-главой Грузии.

«По словам Саакашвили, его обманным путем против своей воли привезли в тюремную больницу Тбилиси, так как врачи в Руставской тюрьме сказали ему, что перевозят на госпитализацию в гражданскую клинику», — передает ее слова «Интерфакс».

Она сообщила, что политик увидел происходящее уже на территории Глданской тюрьмы в Тбилиси и отказался выходить из автомашины «скорой помощи», однако его оттуда вывели силой.

По словам Ломджарии, внешне Саакашвили выглядит относительно нормально. Кроме того, экс-президент отказался от осмотра врача, уточнила омбудсмен.

Ранее в понедельник глава министерства юстиции страны Рати Брегадзе сообщил, что бывший глава республики нанес физическое и словесное оскорбление сотрудникам тюремной больницы. Генеральная инспекция министерства начала расследование по данному факту.

Также минюст на своей странице в соцсети Facebook распространил видео, на котором Саакашвили переводят в тюрьму. В нем политик собирает вещи и уходит с сопровождением.

Ранее в понедельник сообщалось, что оппозиционная партия «Единое национальное движение» проводит на площади Свободы в Тбилиси митинг в поддержку экс-президента. Главным требованием участников акции протеста должен был стать перевод Саакашвили, который ранее объявил голодовку в тюрьме, в гражданскую клинику. За некоторое время до начала митинга стало известно, что Саакашвили доставили в тюремную больницу в тбилисском районе Глдани в связи с ухудшением здоровья.

Накануне Саакашвили отказался принимать лекарства в медчасти тюрьмы. Это было связано с публикацией видео, где экс-президент Грузии ест и пьет.

1 октября Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси после возвращения в Грузию накануне выборов в местные органы власти. Он незаконно пересек границу страны. В тот же день Саакашвили объявил голодовку.

Экс-лидера страны осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае политика приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести.