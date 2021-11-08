В Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в районе турецкого города Конья. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщает Anadolu со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям (ЧС).

Очаг землетрясения залегал на глубине 10,6 км. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее, 6 ноября, сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9 у берегов Индонезии, передает RT.

3 ноября сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,7 в Тихом океане. Очаг располагался у юго-восточного побережья Камчатки.