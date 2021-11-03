Землетрясение магнитудой 3,7 зарегистрировали у Камчатки

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,7 в Тихом океане. Очаг располагался у юго-восточного побережья Камчатки.

По данным Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», эпицентр находится в 800 км от Усть-Камчатска. Очаг залегал на глубине 2 км под дном океана. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia.

Местные жители не ощутили землетрясение, угроза цунами не объявлена.

2 ноября сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,3. Эпицентр находился в 200 км к югу от Усть-Камчатска на глубине 67 км.

В конце октября четыре землетрясения за сутки были зарегистрированы возле Курильских островов. Магнитуда землетрясений составила от 2,8 до 3,7.