Прямой эфир
Армия
Путин заявил о важности создания лазерного оружия повышенной мощности
Общество
Уголовное дело возбуждено по факту крушения Ан-12 под Иркутском
Мир
МИД РФ опроверг информацию о стягивании войск к границе с Украиной
Общество
В России получить ИНН можно будет на портале «Госуслуги»
Политика
В Госдуме назвали близоруким заявление Байдена о «тундре в огне»
Мир
Третий корабль ВМС США John Lenthall зашел в Босфор
Армия
Путин сообщил о поступлении ракет «Циркон» в ВМФ РФ в следующем году
Общество
Брянская область продлила нерабочие дни до 14 ноября
Мир
Верховная рада уволила главу минобороны Украины Тарана
Мир
Глава минздрава ФРГ заявил о четвертой волне пандемии в Германии

Землетрясение магнитудой 3,7 зарегистрировали у Камчатки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,7 в Тихом океане. Очаг располагался у юго-восточного побережья Камчатки.

По данным Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», эпицентр находится в 800 км от Усть-Камчатска. Очаг залегал на глубине 2 км под дном океана. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia.

Местные жители не ощутили землетрясение, угроза цунами не объявлена.

2 ноября сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,3. Эпицентр находился в 200 км к югу от Усть-Камчатска на глубине 67 км.

В конце октября четыре землетрясения за сутки были зарегистрированы возле Курильских островов. Магнитуда землетрясений составила от 2,8 до 3,7.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021