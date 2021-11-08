Резкое ухудшение погоды ожидается на территории Крыма

Синоптики предупредили о резком ухудшении погодных условий в Крыму. В течение двух дней в республике ожидается снег и ветер.

По данным МЧС, похолодание придет 9 и 10 ноября в связи с прохождением арктического атмосферного фронта. Температура опустится на 10–12 градусов. В южных, центральных и восточных районах возможны очень сильные дожди. В ночь на 10 ноября ожидается снег, уточняет ИА «Крыминформ».

Северо-западный ветер усилится до 17–22 м/с, местами возможны порывы до 27 м/с.

В ведомстве отметили, что на отдельных территориях возможны подтопления. Прогнозируются аварии на объектах ЖКХ и энергетики, также возможно нарушение транспортного сообщения.

Ранее о мокром снеге и гололедице предупредили жителей Москвы. Неблагоприятные условия ожидаются в ночь на 9 ноября. В дальнейшем синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха.