Иммунолог оценила предупреждение о сходстве симптомов COVID-19 и ОРВИ

Симптоматика коронавирусной инфекции действительно схожа с той, что проявляется при ОРВИ и гриппе. Об этом «Известиям» в понедельник, 8 ноября, заявила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

Однако при COVID-19 интоксикация организма более выраженная. Так, наряду с такими симптомами ОРВИ и гриппа, как насморк и боли в горле, у пациента с коронавирусом могут появиться тошнота и рвота, головная боль, усталость, сильная ломота в мышцах и суставах.

При этом совершенно необязательно, что такие симптомы, которые могут возникнуть и «при хорошем гриппе», проявляются у всех заболевших COVID-19, подчеркнула врач. По ее словам, они могут появиться по отдельности — например, у кого-то будет болеть голова, а кого-то будет тошнить.

В то же время Ярцева подчеркнула, что в начале пандемии было меньше заболевших с такими выраженными симптомами, как боли в горле и обильный насморк. Тогда превалировали сильная ломота в теле, температура и сухой кашель. Теперь же с штаммом «Дельта» катаральных явлений при COVID-19 стало больше. По ее словам, у заболевших появляется обильный насморк. При этом иммунолог опять же подчеркнула, что такая симптоматика проявляется не в 100% случаев.

Ранее в этот же день заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что симптомы коронавирусной инфекции всё больше стали похожи на признаки ОРВИ и гриппа. По ее словам, подавляющее большинство пациентов отмечают насморк, боли в горле, а вот потеря обоняния и вкуса отошли на второй план.

Эксперт отметила, что примерно в 30–50% случаев в дебюте COVID-19 стали встречаться диарея и другие проблемы со стороны ЖКТ.

Также в понедельник врач-педиатр, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова рассказала, что у детей, заболевших COVID-19, часто развиваются проблемы с желудочно-кишечным трактом. По словам специалиста, чем младше дети, тем сильнее у них выражены гастроэнтерологические проблемы при коронавирусе.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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