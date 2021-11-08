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Педиатр назвала характерный для детей симптом коронавируса

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У детей, заболевших COVID-19, часто развиваются проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Об этом в понедельник, 8 ноября, рассказала врач-педиатр, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова.

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По словам специалиста, чем младше дети, тем сильнее у них выражены гастроэнтерологические проблемы при коронавирусе.

«У детей, как и при всех респираторных инфекциях, чем они младше, тем больше выражены гастропроблемы, такие как боли в животе, разжиженный стул, общее недомогание. И у маленьких детей обычно любая респираторная инфекция задействует желудочно-кишечный тракт в силу физиологических особенностей», — пояснила эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

Добрецова добавила, что ребенок не всегда сам может рассказать об отсутствии обоняния, поэтому взрослым нужно задавать уточняющие вопросы. Притом она отметила, что в целом клинические проявления коронавируса у детей не сильно отличаются от течения заболевания у взрослых.

Ранее, 6 ноября, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что экспертиза детской вакцины от коронавируса, разработанной на базе «Спутника V», находится в завершающей стадии.

Также министр отметил, что дети всё чаще заболевают коронавирусом и попадают в больницы, сообщает телеканал «360».

29 октября профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что защитить детей и подростков от коронавирусной инфекции возможно лишь благодаря вакцинации взрослых.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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