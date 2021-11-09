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«До Карпина в сборной не было запрета на сахар? Всегда был»

Врач ЦСКА Эдуард Безуглов — о своём конфликте с тренерским штабом национальной команды и слухах вокруг нее
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Летнее назначение Валерия Карпина привело к значительным перестановкам не только в тренерском штабе сборной России по футболу, но также в медицинском и административном. В частности, национальную команду покинули врачи Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский. Первый проработал на этой должности семь лет и сейчас трудится в московском ЦСКА, параллельно возглавляя медицинский комитет РФС.

Свой уход из сборной он не комментировал, но еще в августе СМИ писали, что дело в его конфликте с тренером по физподготовке испанцем Луисом Мартинесом. Осенью многочисленные травмы игроков, побывавших в сборной, отдельные журналисты связали с решением Карпина и его штаба запретить футболистам употреблять сахар. В октябре сам Карпин в интервью ютуб-каналу «Коммент.Шоу» назвал эту версию бредом и намекнул, что такие слухи распространяются предыдущим медицинским штабом национальной команды.

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23 октября после домашней победы ЦСКА над самарскими «Крыльями Советов» (3:1) в чемпионате России «Известия» пообщались с Эдуардом Безугловым, который впервые прокомментировал заявление Карпина и версию о конфликте с Мартинесом, а также рассказал, был ли разрешен сахар в сборной России при предыдущих главных тренерах. В ходе пресс-конференции 13 октября Валерий Карпин заявил: «Весь этот бред, который пишут… «Убрали сахар, и всё пропало, пошли травмы какие-то… Понятно, откуда это идет». На уточняющий вопрос «Откуда? От прошлого медицинского штаба?» последовал ответ «Ну вот видишь, ты всё знаешь».

— Вы слышали слова Валерия Карпина после октябрьских матчей? Он намекнул, что тема с травмами как следствием диеты идет от предыдущего медицинского штаба.

— Даже не знаю, что сказать. Настолько это всё не по делу. Ну… Если у него такая информация есть, надо проверять источники.

— Как вам со стороны показалось состояние игроков сборной на матчах отбора?

— Я болею за сборную. Очень хочу, чтобы она попала на чемпионат мира. Болею за всю команду, поэтому тут состояние оценивать не мне. Есть специалисты для этого. Хочу, чтобы Россия попала на ЧМ-22. Вот и всё.

— Много шума наделала информация, что Валерий Карпин и его штаб запретили игрокам употреблять сахар. Почему при их предшественниках такого не было?

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— Всё всегда было. В принципе, спортивное питание в футболе давным-давно разработано. Поэтому здесь никаких ноу-хау в этом направлении быть не может. За последние 10–15 лет всё уже опубликовано, досконально изучено, поэтому здесь даже не знаю, что комментировать.

— Вы до сих пор публично не комментировали информацию, что причина вашего нынешнего отсутствия в сборной — разногласие с Луисом Мартинесом, тренером по физподготовке из штаба Карпина. Насколько это достоверно?

— Я не помню имени тренера сборной по физподготовке. Разногласия в работе? Нормальная ситуация. Валерий Георгиевич выбрал себе штаб — желаю ему удачи. И сборной желаю удачи.

— Какие впечатления от первых месяцев работы в ЦСКА?

— Фантастические.

— За семь лет в сборной отвыкли от каждодневного клубного графика?

— Работы всегда хватало. Ее меньше не стало. И больше не стало. Работали всегда много, активно, с чистой совестью. И без единой претензии от работодателя. Без единой претензии за много-много лет. Абсолютно с чистой совестью.

— Каковы сейчас у вас взаимоотношения с Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА), после того как суд удовлетворил вашу жалобу на увольнение с поста вице-президента этой организации?

— Давайте об организации, которая и без меня на ладан дышит, не будем говорить.

Справка «Известий»

Эдуард Безуглов родился 30 октября 1981 года. В 2004-м окончил с красным дипломом ГММУ имени Сеченова. С марта 2009 по январь 2012 год возглавлял службу научно-медицинского обеспечения футбольного клуба «Локомотив» (Москва). В январе–августе 2012-го работал начальником медицинской службы ФК «Анжи» (Махачкала).

В 2012–2021 годах был врачом сборной России по футболу. С декабря 2016 года председатель медицинского комитета РФС. С марта по июнь 2020 года был вице-президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). В сентябре 2021 года Хамовнический суд Москвы признал увольнение Безуглова с этой должности незаконным.

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