«До Карпина в сборной не было запрета на сахар? Всегда был»

Летнее назначение Валерия Карпина привело к значительным перестановкам не только в тренерском штабе сборной России по футболу, но также в медицинском и административном. В частности, национальную команду покинули врачи Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский. Первый проработал на этой должности семь лет и сейчас трудится в московском ЦСКА, параллельно возглавляя медицинский комитет РФС.

Свой уход из сборной он не комментировал, но еще в августе СМИ писали, что дело в его конфликте с тренером по физподготовке испанцем Луисом Мартинесом. Осенью многочисленные травмы игроков, побывавших в сборной, отдельные журналисты связали с решением Карпина и его штаба запретить футболистам употреблять сахар. В октябре сам Карпин в интервью ютуб-каналу «Коммент.Шоу» назвал эту версию бредом и намекнул, что такие слухи распространяются предыдущим медицинским штабом национальной команды.

23 октября после домашней победы ЦСКА над самарскими «Крыльями Советов» (3:1) в чемпионате России «Известия» пообщались с Эдуардом Безугловым, который впервые прокомментировал заявление Карпина и версию о конфликте с Мартинесом, а также рассказал, был ли разрешен сахар в сборной России при предыдущих главных тренерах. В ходе пресс-конференции 13 октября Валерий Карпин заявил: «Весь этот бред, который пишут… «Убрали сахар, и всё пропало, пошли травмы какие-то… Понятно, откуда это идет». На уточняющий вопрос «Откуда? От прошлого медицинского штаба?» последовал ответ «Ну вот видишь, ты всё знаешь».

— Вы слышали слова Валерия Карпина после октябрьских матчей? Он намекнул, что тема с травмами как следствием диеты идет от предыдущего медицинского штаба.

— Даже не знаю, что сказать. Настолько это всё не по делу. Ну… Если у него такая информация есть, надо проверять источники.

— Как вам со стороны показалось состояние игроков сборной на матчах отбора?

— Я болею за сборную. Очень хочу, чтобы она попала на чемпионат мира. Болею за всю команду, поэтому тут состояние оценивать не мне. Есть специалисты для этого. Хочу, чтобы Россия попала на ЧМ-22. Вот и всё.

— Много шума наделала информация, что Валерий Карпин и его штаб запретили игрокам употреблять сахар. Почему при их предшественниках такого не было?

— Всё всегда было. В принципе, спортивное питание в футболе давным-давно разработано. Поэтому здесь никаких ноу-хау в этом направлении быть не может. За последние 10–15 лет всё уже опубликовано, досконально изучено, поэтому здесь даже не знаю, что комментировать.

— Вы до сих пор публично не комментировали информацию, что причина вашего нынешнего отсутствия в сборной — разногласие с Луисом Мартинесом, тренером по физподготовке из штаба Карпина. Насколько это достоверно?

— Я не помню имени тренера сборной по физподготовке. Разногласия в работе? Нормальная ситуация. Валерий Георгиевич выбрал себе штаб — желаю ему удачи. И сборной желаю удачи.

— Какие впечатления от первых месяцев работы в ЦСКА?

— Фантастические.

— За семь лет в сборной отвыкли от каждодневного клубного графика?

— Работы всегда хватало. Ее меньше не стало. И больше не стало. Работали всегда много, активно, с чистой совестью. И без единой претензии от работодателя. Без единой претензии за много-много лет. Абсолютно с чистой совестью.

— Каковы сейчас у вас взаимоотношения с Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА), после того как суд удовлетворил вашу жалобу на увольнение с поста вице-президента этой организации?

— Давайте об организации, которая и без меня на ладан дышит, не будем говорить.