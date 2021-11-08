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Песков переадресовал «Газпрому» вопрос о закачке газа в ПХГ в Европе

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Вопрос о закачке газа в подземные хранилища (ПХГ) в Европе нужно адресовать «Газпрому». Об этом заявил в понедельник, 8 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

Президент России Владимир Путин 27 октября дал поручение главе компании Алексею Миллеру. Он попросил Миллера к 7 или 8 ноября начать плановую работу по повышению объема газа в ПХГ в Европе — в Австрии и в Германии. Приступить к пополнению европейских хранилищ было поручено по завершении наполнения ПХГ в России.

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Как указали на брифинге 8 ноября журналисты, пока нет данных о том, что компания увеличила поставки в Европу.

«Здесь нужно обращаться к «Газпрому» за разъяснениями. Очевидно, у «Газпрома» есть ежедневные контакты со своими контрагентами в европейских странах», — отметил представитель Кремля.

Песков также добавил, что в Кремле пока не видят нарушений в исполнении соответствующего поручения президента.

Ранее в этот день стало известно, что «Газпром» завершает закачку газа в подземные хранилища России с целью обеспечения бесперебойности газоснабжения внутреннего рынка предстоящей зимой, после чего компания должна была перейти к закачке газа в ПХГ Европы.

С конца лета Европа сталкивается с энергетическим кризисом на фоне рекордного роста цен на газ и недостаточной заполненности собственных хранилищ.

Рост цен на газ на европейском спотовом рынке начался в конце августа и продолжался до начала октября. Цена голубого топлива 6 октября на лондонской бирже ICE на ноябрьский фьючерс TTF на газовом хабе в Нидерландах превысила $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м, установив новый исторический максимум. Тогда как 8 ноября стоимость фьючерсов на газ в Европе выросла на открытии торгов до $960 за 1 тыс. куб. м. в отсутствие роста поставок на рынок.

Песков 2 ноября обратил внимание на то, что Россия не меняет своих планов по поставкам газа в Европу после 8 ноября, когда будут заполнены собственные газовые хранилища страны. Он подчеркнул, что российская сторона выполняет все свои обязательства.

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