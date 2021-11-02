В Кремле рассказали о наращивании поставок газа в Европу после 8 ноября

Россия не меняет своих планов по поставкам газа в Европу после 8 ноября, когда будут заполнены собственные газовые хранилища страны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во вторник, 2 ноября.

«Россия выполняет все обязательства [по поставкам газа] четко, даже с превышением этих обязательств. Ориентировка президента России [Владимира Путина] на этот счет остается в силе», — сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Москва наращивать поставки газа в Европу после указанной даты.

21 октября президент России Владимир Путин сообщил, что в Европе добыча газа упала в первом полугодии этого года на 22,5 млрд куб. м, в европейские хранилища недокачали 18,5 млрд куб. м топлива. Он подчеркнул, что РФ, в том числе «Газпром», увеличили поставки на европейские рынки, это 11 млрд куб. м газа, в отличие от США, которые недопоставили топливо.

27 октября Путин поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру увеличить объемы газа в хранилищах в Европе к 7 или 8 ноября, после завершения закачки в российские подземные хранилища газа (ПГХ). Миллер пообещал выполнить поручение.

Вместе с тем президент отметил, что «Газпром» восполнил нехватку американского газа в Европе даже больше, чем требовалось.

В тот же день «Газпром» по поручению российского лидера нарастил объемы закачки топлива в европейские ПХГ. На фоне этих данных впервые с 17 сентября стоимость этого ресурса снизилась до $800 за 1 тыс. куб. м.

29 октября в «Газпроме» заявили, что резервы газа в подземных хранилищах России достигли необходимого уровня в 72,638 млрд куб. м. Там добавили, что закачивать газ в ПХГ страны продолжат до 8 ноября.

В том числе на фоне недостаточной заполненности газовых хранилищ в Европе начался энергетический кризис. Цены на голубое топливо достигали рекордных $1900 за тысячу кубометров.