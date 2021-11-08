«Газпром» приступает к закачке газа в европейские хранилища

«Газпром» в понедельник, 8 ноября, завершает закачку газа в подземные хранилища России с целью обеспечения бесперебойности газоснабжения внутреннего рынка предстоящей зимой, компания также приступает к увеличению поставок в подземные хранилища (ПХГ) Европы.

Соответствующее поручение президент России Владимир Путин дал 27 октября главе компании Алексею Миллеру. Он попросил Миллера к 7 или 8 ноября начать плановую работу по повышению объема газа в ПХГ в Европе — в Австрии и в Германии. Приступить к пополнению европейских хранилищ было поручено по завершении наполнения ПХГ в России.

С конца лета Европе сталкивается с энергетическим кризисом на фоне рекордного роста цен на газ и недостаточной заполненности собственных хранилищ.

Рост цен на газ на европейском спотовом рынке начался в конце августа и продолжался до начала октября. Цена голубого топлива 6 октября на лондонской бирже ICE на ноябрьский фьючерс TTF на газовом хабе в Нидерландах превысила $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м, установив новый исторический максимум.

3 ноября зампред правления «Газпрома» Елена Бурмистрова заявила, что «Газпром» не заинтересован в рекордно высоких ценах на газ в Европе. Добыча газа в Европе упала с начала года на 10 млрд куб. м, при этом резко сократились поставки СПГ на европейский рынок, напомнила она. Одновременно российская компания нарастила экспорт газа европейцам, подчеркнула зампред.

Днем ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков обратил внимание на то, что Россия не меняет своих планов по поставкам газа в Европу после 8 ноября, когда будут заполнены собственные газовые хранилища страны. Он подчеркнул, что российская сторона выполняет все свои обязательства.

13 октября Путин заявил, что рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. Европейские игроки летом не спешили восстанавливать запасы в подземных хранилищах газа, добавил он, опровергнув предположение, что высокие котировки на руку производителям сырья.