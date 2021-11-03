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В «Газпроме» заявили о незаинтересованности в высоких ценах на газ в Европе
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В «Газпроме» заявили о незаинтересованности в высоких ценах на газ в Европе

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«Газпром» не заинтересован в рекордно высоких ценах на газ в Европе. Компания выступает за стабильность энергорынка, заявила в среду, 3 ноября, зампред правления компании Елена Бурмистрова в видеообращении к участникам международной газовой конференции Flame.

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По ее словам, высокие цены на энергоносители ведут к деградации спроса.

Добыча газа в Европе упала с начала года на 10 млрд куб. м, при этом резко сократились поставки СПГ на европейский рынок, напомнила она. Одновременно российская компания нарастила экспорт газа европейцам.

«В этом контексте нам странно слышать обвинения в том, что к росту цен на газ в Европе привели действия «Газпрома», — сказала она.

30 октября президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на саммите G20 указал на значимость стабильной и уверенной работы энергосектора. Он отметил, что Россия выступает за обстоятельное обсуждение этой темы в прагматичном ключе.

19 октября постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов отметил отсутствие причастности России к энергетическому кризису в ЕС. Москва не против поставлять Европе больше газа, однако заявок не получала.

13 октября Путин заявил, что рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. Европейские игроки летом не спешили восстанавливать запасы в подземных хранилищах газа, добавил он, опровергнув предположение, что высокие котировки на руку производителям сырья.

Рост цен на газ на европейском спотовом рынке начался в конце августа и продолжался до начала октября. Цена голубого топлива 6 октября на лондонской бирже ICE на ноябрьский фьючерс TTF на газовом хабе в Нидерландах превысила $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м, установив новый исторический максимум.

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