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Не вашим, а нашим: зачем Россия ограничивает экспорт азотных удобрений

И при чем здесь стоимость природного газа
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Не вашим, а нашим: зачем Россия ограничивает экспорт азотных удобрений
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2021-11-03 16:30:40
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Правительство на полгода вводит экспортные ограничения на азотные удобрения. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на заседании кабмина. Решение связано с ростом цен на газ — его стоимость играет большую роль в производстве удобрений, что в перспективе может привести к дефициту последних, а это, в свою очередь, способно обернуться и подорожанием продуктов. По словам опрошенных «Известиями» экспертов, это вынужденная мера в сложившейся ситуации, которая должна принести ожидаемый результат.

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Рост цен на природный газ негативно повлиял на мировые рынки, отметил на заседании правительства Михаил Мишустин. В результате может произойти подорожание минеральных азотных удобрений и возникнуть их дефицит, так как в их производстве стоимость голубого топлива играет значительную роль. А это, в свою очередь, может привести и к повышению стоимости продуктов. Чтобы избежать этого, правительство вводит на полгода ограничения на вывоз азотных удобрений — не более 5,9 млн т, а для сложных азотосодержащих — не более 5,35 млн т. Распределением объемов между экспортерами займется Минпромторг вместе с Минсельхозом.

«Соответствующие решения обсуждались с бизнесом и были доложены президенту», — сказал председатель правительства.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут в беседе с «Известиями» оценил эту меру положительно. Это позволит создать ресурсную базу и обеспечить физическую доступность удобрений на внутреннем рынке. В ряде регионов уже были сложности с этим, отметил эксперт. Главное, чтобы большую часть удобрений не забрали крупные производители.

Не вашим, а нашим
Михаил Мишустин во время заседания правительства РФ в режиме видеоконференции

Михаил Мишустин во время заседания правительства РФ в режиме видеоконференции

Фото: ТАСС/Александр Астафьев
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Рост цен на удобрения действительно вносит самый существенный вклад в увеличение себестоимости в сельском хозяйстве, заявил «Известиям» генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. По его мнению, в сложившейся ситуации ограничение на экспорт удобрений — неизбежный и единственный возможный шаг.

В РФ уже ввели экспортную пошлину на зерно и подсолнечное масло, обсуждали возможность заморозки цен на удобрения на внутреннем рынке, — напомнил эксперт. — Единственный способ обуздать ситуацию — ввести ограничение на экспорт удобрений.

Нововведение направлено на принуждение производителей поставлять удобрения на внутренний рынок. Весь вопрос в том, насколько предприниматели готовы к этому, поскольку на экспорт поставлять им выгоднее, пояснил «Известиям» генеральный директор «Русагро» Дмитрий Басов.

Не вашим, а нашим
масло
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Китай, на долю которого приходится 18% экспорта удобрений, запретил их вывоз, напомнил руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. На этом фоне основной риск для российских сельхозпроизводителей — даже не дальнейший рост цен, а физическая доступность сырья. На данном этапе только временный запрет на экспорт может гарантировать наличие достаточного количества удобрений для подкормки озимых и работы с яровыми в следующем сезоне.

Совет с правительством

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Также 3 ноября премьер обратил внимание на то, как правительство принимает решения. Для этого периодически кабмин обращается к профильным специалистам. По словам Михаила Мишустина, Высшая школа экономики (ВШЭ) сыграла важную роль в разработке 42 стратегических инициатив. Поэтому он предложил научному руководителю и бывшему ректору этого вуза Ярославу Кузьминову возглавить экспертный совет при правительстве.

«Мы такую практику планируем развивать и далее. Более того, нужно, чтобы эксперты взаимодействовали с правительством по проектам в течение всего пути — с начальных этапов разработки до практической реализации. Я имею в виду обратную связь, о которой часто говорит президент, чтобы то, как мы задумываем реализацию тех или иных проектов, государственных программ, было адекватно тому, как видят это люди, для которых эти программы и проекты реализуются», — заявил премьер на встрече с Ярославом Кузьминовым.

Этот орган будет координировать свою работу с вице-премьером Дмитрием Григоренко. Однако для успешной деятельности права совета необходимо расширить, сказал научный руководитель ВШЭ, предложив добавить возможность работать с большими объемами информации.

Не вашим, а нашим
Ярослав Кузьминов во время встречи с Михаилом Мишустиным

Ярослав Кузьминов во время встречи с Михаилом Мишустиным

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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«Нормальная экспертиза должна основываться на данных. Это статистика, ведомственная статистика, социология. И это новый информационный ресурс современности — большие данные. Экспертные группы, я считаю, должны иметь не просто доступ к информационным ресурсам правительства и отдельных ведомств, а возможность инициировать новое исследование, собирать новые данные», — отметил Ярослав Кузьминов.

В последний раз глава правительства встречался с членами экспертного совета в январе 2016 года. Одним из последних своих распоряжений в статусе премьера Дмитрий Медведев утвердил состав президиума совета. Координатором органа стал бывший глава администрации главы государства Александр Волошин, а в совет вошли президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, ректор МГУ Виктор Садовничий, бывшие председатели правительства Виктор Зубков, Сергей Степашин и Михаил Фрадков, экс-премьер Армении Карен Карапетян и другие.

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