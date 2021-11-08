Россияне в период нерабочих дней скупали обогреватели, одежду и маринады

Россияне в период нерабочих дней скупали маринады и верхнюю одежду, а также решили обновить свой интерьер. Такие данные приводят в понедельник, 8 ноября, «Известиям» аналитики сервиса сравнения цен и товаров Price.ru.

Эксперты подчеркнули, что спрос россиян в указанный период можно условно разделить на две категории — дачники и те, кто остался дома. Так, граждане стали больше интересоваться маринадами и готовыми шашлыками. Спрос на эту продукцию вырос на 18 и 17% соответственно. Также на 21% вырос спрос на мангальные приспособления.

Вместе с этим россиян интересовали обогреватели, утепленные галоши и термоодеяла. Спрос на них вырос на 37%, 32% и 21% соответственно.

Также был отмечен существенный рост спроса на онлайн-покупки верхней одежды (41%), косметики (29%) и предметов интерьера (19%). На фоне дополнительных скидок продавцов электроники на 16% вырос интерес россиян к ноутбукам.

Аналитики, согласно данным средних чеков в торговых сетях «Ашан», «Лента», «Метро», сделали вывод, что в преддверии нерабочих дней россияне на поддались панике и ажиотажного спроса зафиксировано не было. Граждане заблаговременно закупались продуктами, в то же время больше прочего уделяя внимание приобретению алкоголя и чая.

Кроме того, россияне перед нерабочим периодом закупались настольными играми как для взрослых, так и для детей, а также игровыми приставками и подписками на онлайн-кинотеатры.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

По истечении этого срока ряд регионов решил продлить период нерабочих дней. Речь идет о Курской, Новгородской, Смоленской, Томской и Челябинской областях.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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