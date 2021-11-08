В России с 8 ноября вводится сертификат нового образца о вакцинации от COVID-19

Граждане России с понедельника, 8 ноября, смогут получить новый сертификат о вакцинации против COVID-19, медицинских противопоказаниях к болезни или о перенесенной инфекции. Соответствующий приказ Минздрава РФ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что подобный документ будет доступен как на русском, так и на английском языках. Получить сертификат россияне смогут в бумажном и в электронном виде. Для этого необходимо посетить МФЦ или же подать заявление на портале госуслуг, где будет сформирован документ (не позднее чем через три дня после после завершения вакцинации).

Сертификат будет содержать подробную информацию о его владельце. В частности, будут указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, адрес проживания россиянина и дата оформления документа. Кроме того, будет отражен СНИЛС и полис ОМС, а также данные о вакцинации и ревакцинации, добавляет «Газета.Ru».

При этом, согласно информации издания URA.RU, на сайте «Госуслуги» сократили срок действия QR-кода о вакцинации. Так, россияне заявляют о статусе «просрочено» над соответствующими документами, в случае если прививка была сделана более шести месяцев назад.

В свою очередь минздрав Приморья указал, что любые изменения, которые наблюдаются в настоящий момент на портале, могут быть инициированы только администрацией электронного сервиса. Граждане могут адресовать свои вопросы администрации портала, заявили в ведомстве.

Минздрав Хабаровского края обратился в сервис для разъяснения сложившейся ситуации. Там обратили внимание на то, что ведомство ждет официального ответа от портала.

Министерство здравоохранения России утвердило форму сертификата о вакцинации от коронавируса и об уже перенесенной инфекции 25 октября. Тогда уточнялось, что сертификаты, сформированные до вступления в силу данного приказа, будут автоматически переоформлены на портале госуслуг до 1 марта следующего года.

Вместе с тем 8 ноября губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал, что в регионе QR-коды о вакцинации или перенесенном коронавирусе с 11 ноября распространят на посещение соляриев, саун, салонов красоты, бань, торгово-развлекательных центров. По его словам, возможность посещать продуктовые магазины в торговых центрах сохраняется.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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