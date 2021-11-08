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В России с 8 ноября вводится сертификат нового образца о вакцинации от COVID-19

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Граждане России с понедельника, 8 ноября, смогут получить новый сертификат о вакцинации против COVID-19, медицинских противопоказаниях к болезни или о перенесенной инфекции. Соответствующий приказ Минздрава РФ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что подобный документ будет доступен как на русском, так и на английском языках. Получить сертификат россияне смогут в бумажном и в электронном виде. Для этого необходимо посетить МФЦ или же подать заявление на портале госуслуг, где будет сформирован документ (не позднее чем через три дня после после завершения вакцинации).

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Сертификат будет содержать подробную информацию о его владельце. В частности, будут указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, адрес проживания россиянина и дата оформления документа. Кроме того, будет отражен СНИЛС и полис ОМС, а также данные о вакцинации и ревакцинации, добавляет «Газета.Ru».

При этом, согласно информации издания URA.RU, на сайте «Госуслуги» сократили срок действия QR-кода о вакцинации. Так, россияне заявляют о статусе «просрочено» над соответствующими документами, в случае если прививка была сделана более шести месяцев назад.

В свою очередь минздрав Приморья указал, что любые изменения, которые наблюдаются в настоящий момент на портале, могут быть инициированы только администрацией электронного сервиса. Граждане могут адресовать свои вопросы администрации портала, заявили в ведомстве.

Минздрав Хабаровского края обратился в сервис для разъяснения сложившейся ситуации. Там обратили внимание на то, что ведомство ждет официального ответа от портала.

Министерство здравоохранения России утвердило форму сертификата о вакцинации от коронавируса и об уже перенесенной инфекции 25 октября. Тогда уточнялось, что сертификаты, сформированные до вступления в силу данного приказа, будут автоматически переоформлены на портале госуслуг до 1 марта следующего года.

Вместе с тем 8 ноября губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал, что в регионе QR-коды о вакцинации или перенесенном коронавирусе с 11 ноября распространят на посещение соляриев, саун, салонов красоты, бань, торгово-развлекательных центров. По его словам, возможность посещать продуктовые магазины в торговых центрах сохраняется.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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