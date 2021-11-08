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Захарова назвала саммит за демократию очередной химерой США

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Виртуальный саммит по вопросам демократии, который пройдет в декабре по инициативе США, — «очередная химера» коллективного Запада, поскольку для объединительной повестки одной теории недостаточно. Такое заявление сделала в воскресенье, 7 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

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«Этот саммит за демократию это очередная химера, которая должна показать, что коллективный Запад имеет некую конструктивную объединительную повестку. Объединительная повестка должна иметь конкретные примеры на практике, а не просто теоретические измышления, которые потом заканчиваются очередными скандалами», — отметила она. Видеозапись эфира была опубликована в Telegram-канале Захаровой.

Захарова подчеркнула: несмотря на противоречия внутри Соединенных Штатов, заявка Вашингтона на позиции лидерства в мире «никуда не делась».

«И вот была придумана новая схема… даже в США, даже в недрах НАТО поняли, что очередную военную коалицию сейчас формировать как-то не «комильфо» <…> Я имею ввиду какую-то небольшую судьбоносную войну, военную операцию после того, что весь мир увидел в Афганистане, как-то не с руки. А вот нечто глобальное, что могло бы создать ощущение объединенности этого западного мира — вполне. И вот был придуман так называемый «саммит демократии», в поддержку демократии», — пояснила представитель российского внешнеполитического ведомства.

При этом, по ее словам, Россия предложила концепцию разумного консерватизма, которая вполне может претендовать на истинное лидерство в мире. Она предполагает движение вперед на основе позитивного и эффективного опыта, накопленного человечеством, «каждой конкретной страной на своем конкретном примере».

Кроме того, дипломат добавила, что Вашингтон может нормализовать отношения с Москвой, для этого США должны предпринять рад конкретных шагов.

«Это не шанс, это конкретное задание, с которым госпожа Нуланд (заместитель американского госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд. — Ред.) покинула территорию Российской Федерации. Если они хотят двигаться дальше, в какое-либо будущее двусторонних отношений, нормальных, в том числе и по этой линии, они должны предпринять ряд практических шагов. Для разблокирования той ситуации, которой сами завели», — пояснила Захарова.

В августе этого года Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден 9–10 декабря проведет виртуальный саммит с лидерами демократических государств по вопросам демократии. Основными темами обсуждений на заседании должны стать борьба с авторитаризмом, коррупцией и защита прав человека.

Ранее, 6 ноября, замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН Андрей Белоусов заявил, что после встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена страны начали вести конструктивный диалог по стратегической стабильности, чего не было при бывшем американском президенте Дональде Трампе.

4 ноября руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс указал на то, что диалог между США и Россией, касающийся стратегической стабильности, к настоящему времени был конструктивным и полезным.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 2 ноября отметил небольшие позитивные сдвиги в российско-американских отношениях за прошедший год. Он указал, что страны возобновили профессиональный диалог по стратегической стабильности и кибербезопасности.

При этом 1 ноября профессор факультета права ВШЭ, американист Александр Домрин в беседе с «Известиями» выразил мнение, что после встречи лидеров в Женеве особых улучшений в отношениях двух стран не наблюдается. Москва должна педалировать вопрос восстановления дипломатических отношений между Россией и Соединенными Штатами, однако сами США будут стараться продавливать зеленую повестку, указал американист.

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