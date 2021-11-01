Американист указал на отсутствие улучшения в отношениях России и США

После встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве особых улучшений в отношениях двух стран не наблюдается. Об этом в понедельник, 1 ноября, заявил «Известиям» профессор факультета права ВШЭ, американист Александр Домрин.

30 октября глава МИД РФ Сергей Лавров пообщался с Байденом во время ужина на саммите G20 в Риме. При этом российский министр назвал встречу полезной, а также подчеркнул нацеленность американского лидера на дальнейшие контакты с Россией.

По мнению эксперта, Лавров как глава внешнеполитического ведомства сказал то, что должен был. При этом президент США Джо Байден тут же дезавуировал все позитивные интонации в разговоре с главой российского МИДа, когда выразил сожаление, что лидеры России и Китая не присутствовали на саммите де-факто, а участвовали в формате видеоконференции, добавил Домрин.

«Относительно «Женевы 2.0» разговор еще впереди, потому что после «Женевы 1.0» особых улучшений отношений между странами мы не увидели. С российской стороны это был жест доброй воли. <…> В том, что касается дипломатического процесса, я отношусь к заявлению Лаврова с пониманием, но без ожиданий каких-то прорывов как с американской стороны, так и с нашей. Некуда прорываться, когда от нас ожидают чего-то такого, на что сами идти не хотят», — сказал он.

Москва должна педалировать вопрос восстановления дипломатических отношений между Россией и Соединенными Штатами, однако сами США будут стараться продавливать зеленую повестку, указал американист.

Накануне Байден указал на разочарование из-за фактического отсутствия лидеров России и Китая, а также в связи с итогами саммита из-за позиций РФ и КНР в сфере окружающей среды. По его словам, у стран якобы отсутствуют «обязательства, направленные на борьбу с изменением климата».

24 октября представитель Кремля Дмитрий Песков отметил наличие понимания того, что следующая встреча Путина и Байдена должна состояться в обозримой перспективе. По его словам, когда президенты примут соответствующее решение, об этом сразу же сообщат.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что встреча Путина и Байдена до конца 2021 года находится под вопросом. Она также подчеркнула, что Байден вовлечен в дипломатию с теми, с кем у него есть и согласие, и различия.