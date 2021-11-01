Байден остался разочарован отсутствием лидеров РФ и КНР на встрече G20

Президент США Джо Байден в воскресенье, 31 октября, выразил разочарование в связи с фактическим отсутствием лидеров России и Китая на встрече «Группы двадцати» (G20) в Риме.

«Факт того, что Россия и Китай фактически не появились, вызывает разочарование. И я сам разочарован», — сказал Байден на пресс-конференции по итогам встречи.

Ранее стало известно, что лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин присутствовали на встрече в формате видеоконференции.

Кроме того, американского лидера разочаровали итоги саммита из-за позиций РФ и КНР в сфере окружающей среды и якобы отсутствия у стран «обязательств, направленных на борьбу с изменением климата».

«Я считаю, что мы добились значительного прогресса и многое еще предстоит, но от нас потребуется продолжать концентрировать внимание на том, чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия», — отметил Байден.

При этом глава Белого дома заявил, что саммит G20 добился прогресса по борьбе с пандемией, восстановлению экономики и кризису с климатом, добавив, что год был отмечен глобальными вызовами.

Однако, президент США предупредил, что планы Штатов и ряда других государств о переходе на «зеленые» (возобновляемые) источники энергии не могут быть претворены в жизнь в одночасье. Все потому что страны на сегодняшний день не могут прекратить использовать нефть и газ по рациональным причинам.

Ранее в этот день была опубликована итоговая декларация саммита G20, в которой стороны приняли на себя ряд обязательств в сфере борьбы с коронавирусом, противостояния глобальным экономическим вызовам, достижения глобальной углеродной нейтральности, поддержания бесперебойных потоков энергии и ряда других. Так, лидеры стран «двадцатки» обязались усилить меры для прекращения утраты биоразнообразия к 2030 году.

При этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что саммит G20 не оправдал ожиданий в плане борьбы с изменениями климата, добавив, что надежда на поиск глобальных решений еще не потеряна.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь отметил, что попытки продвигать односторонние подходы оказались невостребованными. По его словам, нужны коллективные решения, которые будут обеспечивать баланс интересов.