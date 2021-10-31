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Лавров указал на невостребованность односторонних подходов к решению проблем

Лавров назвал главный вывод из саммита G20
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Попытки продвигать односторонние подходы оказались невостребованными, нужны коллективные решения, в частности, в борьбе с COVID-19. Об этом заявил в воскресенье, 31 октября, глава МИД России Сергей Лавров после саммита G20.

«Главный вывод, который можно сделать из работы этого саммита — не только лидеров, но и экспертов, которые согласовали развернутую многостраничную декларацию, — заключается в том, что попытки продвигать односторонние подходы оказались невостребованными», — отметил Лавров.

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По его словам, подавляющее большинство участников саммита высказались за то, чтобы G20 подавала пример в поиске коллективных решений, которые будут обеспечивать баланс интересов как в сфере противодействия COVID-19, в отношении борьбы за сохранение комфортного для проживания климата, так и в сфере энергобезопасности.

Накануне стало известно, что глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил Лаврову благодарность за инициативу президента России Владимира Путина о взаимном признании вакцин от коронавируса странами G20. Это будет масштабный шаг вперед, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

30 октября Путин призвал ВОЗ ускорить оценку качества вакцин от коронавируса, а страны G20 — проработать вопрос о взаимном признании национальных сертификатов вакцинации. Глава государства добавил, что деятельность ВОЗ заслуживает всемирной поддержки. Кроме того, российский лидер напомнил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает высокую безопасность и эффективность против COVID-19.

29 октября представитель президента России в G20 Светлана Лукаш сообщила, что страны «Большой двадцатки» разделяют мнение о том, что взаимное признание сертификатов о вакцинации существенно ускорило бы восстановление экономики и улучшило качество жизни граждан. Однако, по ее словам, пока на конкретные договоренности стороны не вышли.

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