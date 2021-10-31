Генсек ООН назвал неоправданными ожидания от G20 в сфере климата

Прошедший в Риме саммит G20 не оправдал ожиданий в плане борьбы с изменениями климата, однако всё же надежда еще окончательно не потеряна. Об этом заявил в воскресенье, 31 октября, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Хотя я приветствую подтверждение G20 приверженности поиску глобальных решений, я уезжаю из Рима с не оправдавшимися надеждами. Но, по крайней мере, окончательно они не погибли», — написал Гутерриш в Twitter.

По его словам, теперь он направится на 26-ю конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в британском Глазго 1 ноября. Своей целью Гутерриш назвал «недопущение повышения температуры на 1,5 градуса Цельсия и реализацию обещания в сфере финансов и адаптации планеты и людей».

Ранее в этот день глава МИД России Сергей Лавров отметил, что попытки продвигать односторонние подходы оказались невостребованными. По его словам, нужны коллективные решения, которые будут обеспечивать баланс интересов как в сфере противодействия COVID-19, в отношении борьбы за сохранение комфортного для проживания климата, так и в сфере энергобезопасности.

В тот же день президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что сокращения объемов выбросов парниковых газов недостаточно. Он указал на необходимость наращивать их поглощение и отметил, что здесь у России и у ряда других стран есть колоссальные возможности.

21 октября российский лидер, выступая на заседании международного клуба «Валдай», подчеркнул, что природные катаклизмы в современном мире стали едва ли не нормой и отрицать климатические деформации уже невозможно. Он добавил, что климатические деформации и деградация окружающей среды столь очевидны, что даже самые беспечные обыватели не способны от них отмахнуться.

30 октября в Риме открылся двухдневный саммит «группы двадцати». В итальянскую столицу съехались лидеры крупнейших стран мира и главы ведущих международных организаций. На государства G20 приходится 60% населения Земли, 80% глобального ВВП и 75% мирового экспорта.