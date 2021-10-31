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Лавров рассказал о встрече с Байденом на полях G20

Лавров заявил, что пообщался с Байденом на ужине в Риме
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Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что 30 октября пообщался с президентом США Джо Байденом во время ужина на саммите G20 в Риме.

«Вчера за ужином нам удалось пообщаться с Джо Байденом», — отметил Лавров, указав, что не виделся с госсекретарем США Энтони Блинкеном на G20.

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Также на полях саммита российский министр провел встречи с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), коллегами из Италии, Франции, Турции и Аргентины.

В частности, министр на встрече с главой ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом отметил важность включения российских вакцин от коронавируса в список одобренных организацией. После чего Гебрейесус выразил Лаврову благодарность за инициативу президента России Владимира Путина о взаимном признании вакцин от коронавируса странами G20.

Вместе с тем 31 октября Лавров указал на то, что НАТО демонстрирует нежелание вести диалог с Россией. По его словам, российская сторона в этом вопросе опирается на факты. При этом он заявил, что демонстрация флага ВМС США в Черном море не добавляет стабильности в мире.

16 июня в Женеве состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Байдена. Американский лидер отметил, что они прошли в доброй и позитивной атмосфере, а также выразил надежду на то, что Соединенные Штаты создали фундамент для дальнейших отношений с Россией.

24 октября представитель Кремля Дмитрий Песков отметил наличие понимания того, что следующая встреча Путина и Байдена должна состояться в обозримой перспективе и это будет реализовано. По его словам, когда президенты примут соответствующее решение, об этом сразу же сообщат.

20 октября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что встреча Путина и Байдена до конца 2021 года находится под вопросом. Она также подчеркнула, что Байден вовлечен в дипломатию с теми, с кем у него есть и согласие, и различия.

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