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В МИД РФ рассказали о диалоге по стратегической стабильности с США

МИД: Россия и США ведут предметный диалог по стратегической стабильности
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После встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена страны начали вести конструктивный диалог по стратегической стабильности, чего не было при бывшем американском президенте Дональде Трампе. Об этом в субботу, 6 ноября, заявил замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН, зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.

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По его словам, при администрации Трампа также проводились встречи, однако предметные дискуссии не наблюдались.

«Вы же наблюдаете, как развивается российско-американский диалог по стратегической стабильности. После длительного перерыва в предметных дискуссиях в рамках этого диалога…, после встречи президентов начался действительно предметный, конструктивный обмен мнениями», — рассказал журналистам Белоусов.

4 ноября руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс указал на то, что диалог между США и Россией, касающийся стратегической стабильности, к настоящему времени был конструктивным и полезным.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 2 ноября отметил небольшие позитивные сдвиги в российско-американских отношениях за прошедший год. Он отметил, что страны возобновили профессиональный диалог по стратегической стабильности и кибербезопасности.

При этом профессор факультета права ВШЭ, американист Александр Домрин в беседе с «Известиями» выразил мнение, что после встречи лидеров в Женеве особых улучшений в отношениях двух стран не наблюдается. Москва должна педалировать вопрос восстановления дипломатических отношений между Россией и Соединенными Штатами, однако сами США будут стараться продавливать зеленую повестку, указал американист.

16 июня в Женеве состоялись переговоры Владимира Путина и Джо Байдена. Американский лидер отметил, что они прошли в доброй и позитивной атмосфере, а также выразил надежду на то, что Соединенные Штаты создали фундамент для дальнейших отношений с Россией.

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