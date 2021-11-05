Госдеп назвал полезным диалог по стратегической стабильности между США и РФ

Диалог между США и Россией, касающийся стратегической стабильности, к настоящему времени был конструктивным и полезным. Об этом в четверг, 4 ноября, на регулярном брифинге заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Как вы знаете, мы ведем диалог по стратегической стабильности с Российской Федерацией, этот диалог был конструктивным, он был полезным», — сказал он.

Представитель американского внешнеполитического ведомства также добавил, что Вашингтон надеется привлечь к аналогичному диалогу также и Пекин.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 2 ноября отметил небольшие позитивные сдвиги в российско-американских отношениях за прошедший год. Страны возобновили профессиональный диалог по стратегической стабильности и кибербезопасности.

В тот же день замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия ожидает от США «любых шагов» в сторону определенности по вопросам применения ядерного оружия. Он сообщил, что Москва готова обсуждать возможность переговоров по данной тематике с представителями администрации президента США на межправительственном уровне в рамках стратегического диалога Россия — США.