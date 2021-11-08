Защита Саакашвили сообщила о намерении довести его дело до ЕСПЧ

Защита экс-президента Грузии Михаила Саакашвили намерена довести разбирательство по его делу до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ): как заявил «Известиям» один из юристов политика Бека Басилая, адвокаты уверены, что на родине исход дела будет не в пользу их подзащитного, и потом его надо рассматривать в других инстанциях.

«Министерство юстиции говорит, что процесс будет идти не в зале суда, а в тюрьме. А это нарушение прав нашего подзащитного. У нас нет надежды на то, что мы добьемся правосудия в Грузии, потому что судебная система находится в руках Бидзины Иванишвили (Основатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». — Ред.). Мы не ожидаем здесь успеха, но мы намерены довести эти дела до Страсбурга (до Европейского суда по правам человека, ЕСПЧ. — Ред.) и уже там бороться за права Михаила Саакашвили», — отметил юрист.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии в течение девяти лет, начиная с 2004 года. В 2013-м он покинул страну за несколько дней до истечения своих полномочий. Сразу после этого против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых были вынесены вердикты: суд заочно приговорил его к трем годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани и к шести годам тюрьмы по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили.

В последние годы Михаил Саакашвили проживал на Украине, участвуя в ее политической жизни. Осенью 2021 года Михаил Саакашвили вернулся в Грузию. После того, как 1 октября 2021 года его задержали за незаконное пересечение границы, Михаил Саакашвили назвал себя политическим заключенным и объявил голодовку. Министерство юстиции предлагало перевести его в тюремную больницу, однако защита выступает против этого и настаивает на лечении в частной клинике.

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«Досудебное голодание: как Саакашвили пытается повлиять на политику Грузии»