Команда NAVI с россиянами стала чемпионом по CS:GO

Команда Natus Vincere (NAVI), в составе которой выступали три игрока из России, стала чемпионом PGL Major Stockholm 2021 — турнира по многопользовательской компьютерной игре Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Об этом стало известно в понедельник, 8 ноября.

За NAVI играли россияне Денис «electronic» Шарипов, Кирилл «Boombl4» Михайлов, Илья «Perfecto» Залуцкий, а также украинцы Александр «s1mple» Костылев и Валерий «B1t» Ваховский. Коллектив из СНГ встретился в гранд-финале с соперниками из команды G2 Esports, сообщает РЕН ТВ.

Для команды Natus Vincere победа в этом чемпионате стала дебютной. За победу команда получила $1 млн и титул чемпионов.

PGL Major Stockholm 2021 — семнадцатый турнир серии Major по Counter-Strike: Global Offensive. Он проходил с 26 октября по 8 ноября в Швеции. 24 команды разыграли призовой фонд в размере $2 млн.

Ранее россияне отметили громкую победу в турнире The International 2021 по Dota-2. Команда Team Spirit находилась в статусе андердогов — слабых соперников. Решающая пятая партия против PSG LGD определила исход соревнования. Российские игроки в Dota-2 впервые стали лучшими в мире.