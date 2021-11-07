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В ДТП в Мексике погибли 20 человек

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Около 20 человек погибли в результате крупного ДТП в Мексике. Несколько автомобилей
столкнулись на одной из трасс, передает телеканал «Известия». По предварительным данным, у грузовика, двигавшегося на большой скорости, отказали тормоза. Транспортное средство протаранило еще несколько автомобилей, которые стояли перед шлагбаумом, 10 машин загорелись.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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