В ДТП в Мексике погибли 20 человек

Около 20 человек погибли в результате крупного ДТП в Мексике. Несколько автомобилей

столкнулись на одной из трасс, передает телеканал «Известия». По предварительным данным, у грузовика, двигавшегося на большой скорости, отказали тормоза. Транспортное средство протаранило еще несколько автомобилей, которые стояли перед шлагбаумом, 10 машин загорелись.

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